ASM : Arsenal veut Lemar à la place d'Alexis Sanchez et Ozil

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

En quête d'un nouveau renfort offensif au cours du prochain mercato hivernal, pour remplacer les probables départs d'Alexis Sanchez et de Mesut Ozil, Arsenal va repartir à l'assaut de Thomas Lemar.

Cette saison, alors qu'ils doivent se contenter d'une participation en Europa League, les Gunners ont décidé de révolutionner leur direction sportive. Si l’arrivée de Sven Mislintat, ancien du Borussia Dortmund, au poste de recruteur en chef est effective depuis quelques jours, le club londonien pourrait bientôt accueillir Raul Sanllehi, le « négociateur » du Barça en tant que directeur du football. Si cela venait à aboutir, le nouveau dirigeant espagnol aurait alors plusieurs misions à gérer dès le mois de janvier. Lors du prochain mercato, Arsenal devra d'abord boucler les cas de Mesut Ozil et d'Alexis Sanchez, tous les deux en fin de contrat en juin 2018, et pistés respectivement par Barcelone et Man City. S'ils refusent de prolonger, les attaquants pourraient partir cet hiver pour que les Gunners récupèrent des liquidités... dans l'objectif d'acheter Thomas Lemar.

Après avoir échoué à recruter le Monégasque l'été dernier, malgré une offre colossale de 100 ME fin août, la troupe d'Arsène Wenger souhaite revenir à la charge en janvier, selon le Daily Mail. S'il parvenait à récupérer quelques dizaines de millions d'euros en vendant des éléments, le club de la capitale anglaise pourrait donc offrir un joli chèque à l'ASM. Mais le club de la Principauté, qui vient d'être éliminé de la Ligue des Champions avec un Lemar à la peine, devra s'attendre à une offre revue à la baisse pour son milieu offensif, probablement désireux d'aller voir ailleurs malgré un contrat courant jusqu'en 2020.