ASM : 30 ME pour Doucouré, Monaco répond présent

Dans : Monaco.

Présent au club depuis 2016, Abdoulaye Doucouré a toutes les chances de quitter Watford durant le mercato estival.

Sous contrat avec les Hornets jusqu’en juin 2023, le Français de 27 ans aspire à évoluer dans un club plus huppé. Conscient qu’une bonne affaire était possible, Everton a dégainé une proposition officielle à Watford afin de s’attacher les services de l’ancien Rennais. Il y a une dizaine de jours, les Toffees ont proposé 20 ME bonus compris pour Abdoulaye Doucouré. Une offre refusée par Watford, qui réclame près de 30 ME pour lâcher celui qui s’est imposé au fil des saisons comme une valeur sûre de la Premier League au poste de milieu défensif. Et alors qu’Everton n’a pas donné suite à la contre-proposition de Watford pour le moment, il semblerait qu’un club français soit sérieusement prêt à se mêler au dossier, selon les informations du London Evening Standard.

Il s’agit de l’AS Monaco, qui recherche un milieu de terrain afin de muscler encore davantage son entrejeu. Tandis que le club princier doit dégraisser en priorité, Paul Mitchell est bien décidé à rafler la mise avec Abdoulaye Doucouré. Visiblement, l’indemnité de transfert n’est pas un problème pour l’ASM, prêt à satisfaire les exigences de Watford en s’alignant sur les 30 ME réclamés. En revanche, il sera plus délicat de convaincre le joueur de rejoindre le Rocher. En effet, le média affirme qu’Abdoulaye Doucouré envisage son avenir en Premier League, et nulle part ailleurs. Flatté par l’intérêt très précoce d’Everton à son égard, le Français souhaite rejoindre la formation de Carlo Ancelotti. De plus, la présence d’au moins sept joueurs à son poste du côté de Monaco (Tchouaméni, Aholou, Fofana, Fabregas, Pelé, Golovin, Aït-Bennasser) ne l’incite pas réellement à considérer l’offre monégasque…