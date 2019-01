PSG : Ce joueur hors de prix ne rêve que de Paris au mercato

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Premier League.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain adore le profil d’Abdoulaye Doucouré, une vielle connaissance des observateurs de la Ligue 1.

En effet, l’ancien Rennais fait désormais les beaux jours de Watford, où il a totalement explosé. A tel point que les dirigeants des Hornets réclament la coquette somme de 45 ME pour le vendre cet hiver. Une somme un peu élevée pour le PSG, dont l’enveloppe cet hiver ne devrait pas dépasser 30 ME. Le dossier est donc très complexe, mais le joueur de 26 ans rêve de le voir se concrétiser au mercato, comme il l’a confirmé sur l’antenne de RMC Sport.

« Entendre de tels clubs intéressés, bien sûr que ça fait plaisir, après je pense qu’un club comme le PSG cherche beaucoup de choses, il y a beaucoup de pistes, je ne suis pas le seul, il y aura peu d’élus, je suis content que des clubs s’intéressent à moi. Forcément, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont mes caractéristiques, si le PSG se renseigne sur moi et veut faire de moi un de ses joueurs, je serais très content. Paris ça a toujours été mon club de cœur, j’ai grandi dans les Yvelines, à chaque fois que je reviens à Paris c’est un plaisir de revoir ma famille, le PSG tient une place importante dans mon cœur. Avoir ma place dans l’effectif ? Je ne sais pas, il faudrait déjà qu’ils me prennent, je ne me pose pas la question (rires) » a confié Abdoulaye Doucouré, lançant un énorme appel du pied aux dirigeants du PSG. Néanmoins, il est peu probable que cette belle déclaration ait un gros impact auprès de Watford, bien décidé à récupérer un chèque XXL dans cette opération.