Accord trouvé, Monaco s’offre Balogun pour 45 ME

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

L’information publiée plus tôt dans la journée se confirme au sujet d’un accord entre Arsenal et Monaco pour le transfert de Folarin Balogun.

Ce jeudi après-midi, Sky Sports évoquait un accord imminent entre Arsenal et l’AS Monaco pour le transfert de Folarin Balogun. Le gros coup de l’ASM sur le marché des transferts se confirme puisque selon les informations de Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato pour RMC, les deux clubs ont bel et bien trouvé un accord définitif pour l’international américain. Auteur de 21 buts la saison dernière en prêt au Stade de Reims, Folarin Balogun va rejoindre l’AS Monaco pour 45 millions d’euros plus des bonus. D’ultimes détails restent à régler « mais le plus important a été fait » selon le journaliste de RMC, qui indique que Folarin Balogun va prochainement rejoindre la Principauté afin d’y parapher un contrat de cinq ans.