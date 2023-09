Zidane, Galtier, Gattuso… L’OM peut viser du lourd

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après le départ de Marcelino ce mercredi, l’Olympique de Marseille doit repartir à la recherche d’un nouvel entraîneur. Le club phocéen se tournera probablement vers le marché des coachs libres où certaines pistes valent le détour.

Moins de trois mois après sa nomination, Marcelino n’est déjà plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. L’Espagnol et son staff technique ont préféré claquer la porte après la réunion durant laquelle la direction a été menacée par des supporters à la Commanderie. C’est donc Jacques Abardonado, déjà membre du staff, qui dirigera l’équipe face à l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa. Quant à la suite, le club phocéen devra trouver le successeur de Marcelino le plus vite possible. Il sera presque impossible de chiper un entraîneur sous contrat aussi tôt dans la saison.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 20, 2023

Contacté il y a quelques mois, le Lillois Paulo Fonseca ne devrait donc pas atterrir à Marseille. Le pensionnaire du Vélodrome a davantage de chances de trouver l’heureux élu sur le marché des coachs libres, où certaines pistes paraissent intéressantes. La rumeur Zinedine Zidane fera probablement son retour, l’ancien technicien du Real Madrid étant toujours sans club après avoir recalé le Paris Saint-Germain. On peut aussi penser à un autre natif de Marseille, à savoir Christophe Galtier qui, dans un récent entretien accordé au Canal Football Club, s’est dit prêt à rebondir.

Les récentes pistes de l'OL

Le coach licencié par le club francilien aurait l’avantage de connaître la Ligue 1, tout comme Julien Stéphan, qui garde une belle cote après ses passages à Rennes et à Strasbourg. Mais ces dernières années, l’Olympique de Marseille privilégie des tacticiens étrangers. Alors pourquoi ne pas tenter sa chance avec le Suisse Lucien Favre ou le Belge Philippe Clement ? Le club de Frank McCourt peut aussi piocher dans la short list lyonnaise où l’on trouvait les noms de Graham Potter, Oliver Glasner, Julen Lopetegui ou encore Gennaro Gattuso. Une chose est sûre, c’est qu’il sera difficile de convaincre un entraîneur dans le contexte actuel.