OM : Et viré du Hall Of Fame, Souleymane Diawara se Consolat

Dans : OM, Ligue 1.

Souleymane Diawara a beau faire partie de l'éphémère « Hall Of Fame » de l’Olympique de Marseille, dont le numéro retiré a été finalement porté par Patrice Evra, l’ancien défenseur central est désormais dans l’autre club de la cité phocéenne.

Pas en tant que joueur, mais en compagnie de son ami et compatriote Mamadou Niang, le Sénégalais a rejoint le club du Consolat, qui évolue en Nationale 1, en tant que dirigeant. Un rôle d’ambassadeur que Souleymane Diawara prend au sérieux, alors que le club est passé ces dernières saisons tout proche de rejoindre la Ligue 2.

« C'est une grande fierté de pouvoir faire partie du projet de Consolat avec Mamadou Niang parce que c'est plus que de l'amitié entre nous, c'est fraternel ! Ici, on est à Marseille, la deuxième plus grande ville de France. Une ville qui dort football, qui respire football. Donc ce serait magnifique d'être "en concurrence" avec l'OM », a livré Diawara, qui est également aux débuts d'une carrière d'agent de joueurs, sur Canal+. Une concurrence qui serait vécue beaucoup plus sereinement et amicalement qu’il y a quelques années, car depuis sa prise de fonctions, Jacques-Henri Eyraud a fait de gros efforts pour se rapprocher, souvent avec succès, des clubs de la région marseillaise, plutôt délaissés pendant l’ère Louis-Dreyfus.