Zidane à l’OM, pourquoi la rumeur prend feu

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Quel entraineur pour l'OM la saison prochaine ? Le peuple marseillais réclame un grand nom, et se prend à rêver de Zinedine Zidane après l'information publiée en Italie ce dimanche.

La seule information que Zinedine Zidane a bien voulu donner aux journalistes ces dernières semaines, c’est qu’il avait désormais très envie de retrouver un banc de touche et rêvait d’avoir un nouveau projet l’an prochain. Mais Zizou a ses exigences et rares sont les clubs qui sont capables de parvenir à le convaincre. Ceux qui veulent voir le Ballon d’Or 1998 prendre place au Vélodrome pour devenir l’entraineur de l’OM savent que seul un rachat du club avec un apport financier incroyable pour rivaliser avec le PSG et redonner son lustre d’antan au club marseillais peut le convaincre de venir. Mais en attendant, les autres solutions envisagées par Zidane pour son avenir sont toutes en train de se refermer.

La Juventus a trouvé mieux que Zidane

Déjà passé deux fois par la case Real Madrid, l’ancien meneur de jeu n’aurait pas dit non à une troisième aventure dans le club où il a tout gagné. Mais à la surprise générale, Florentino Pérez a prolongé le contrat de Carlo Ancelotti, qui sera donc toujours en piste pour au moins une saison. L’un des grands rêves de Zizou, c’est bien évidemment de prendre les commandes de l’équipe de France, mais là aussi, Didier Deschamps a un contrat en béton et n’est pas du genre à laisser sa place, et même un fiasco des Bleus à l’Euro ne garantira pas un changement de cap au sein de la FFF, en raison de la brillante collaboration depuis désormais plus de 10 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Il restait donc un poste à le faire saliver, celui d’entrainer la Juventus, bien parti pour revenir en Ligue des Champions l’an prochain, même si ce n’est pas encore fait. Mais ce dimanche, la presse italienne l’annonce, les dirigeants du club du Piémont ont commencé à discuter avec Thiago Motta, et auraient même trouvé un accord avec l’ancien joueur du PSG en vue de son arrivée la saison prochaine. Toutes les portes se referment donc, et les suiveurs de l’OM sur les réseaux sociaux essayent d’interpeler leur idole pour lui faire comprendre qu’il n’y a plus qu’une seule solution satisfaisante à leurs yeux, celle de rejoindre Marseille. Pour le moment, le projet du club provençal risque bien de ne pas trop le séduire, avec une qualification en C1 désormais impossible à aller chercher. Et un effectif loin de faire rêver. Seule point positif, l’OM n’aura plus d’entraineur cet été, et se cherche bien un technicien pour la saison prochaine. Pour le reste, voir Zidane sur le banc du Vélodrome risque de rester un voeu pieux.