Zidane à l’OM, l’Arabie Saoudite brise enfin le silence

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM dans le viseur de l'Arabie Saoudite, une possibilité confirmée par un membre de la famille royale qui n'a pas voulu non plus totalement se mouiller. Le nom de Zidane fait en tout cas bien rêver.

Il est rare de voir un officiel saoudien prendre la parole sur des investissements potentiels ou en cours. Mais interrogé par le média Carré sur Youtube, le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, membre de la famille royale d’Arabie Saoudite, a bien voulu en dire un peu plus sur la possibilité de son pays d’investir dans le football français. Et forcément l'OM était au menu des questions. Rien n’a été écarté, mais rien n’a été confirmé dans cette déclaration assez neutre, qui confirme toutefois que le sud de la France intéresse le Royaume du Golfe, même s’il ne semble pas y avoir d’achat imminent en cours.

L'OM ou Monaco, l'Arabie Saoudite est intéressée

« Je pense que c’est un bon placement d’investir en France. Marseille ou Monaco… ces équipes sont bonnes. Et peut-être que dans un deuxième temps, l’Arabie Saoudite investira dans une bonne équipe. Ils pourront être champions et être forts. Je connais Marseille, les stars comme Djibil Cissé, Ravanelli, c’est une bonne équipe. Zidane ? Je ne sais pas ce qui se passe entre Zidane, Marseille et l’Arabie Saoudite mais tout est possible. Investir dans le sport est quelque chose de bien. Si vous investissez dans des clubs comme Marseille ou Monaco, à l’étranger comme l’Arabie saoudite avec Newcastle en Premier League, je pense que c’est une bonne idée », a explique le Prince Saoudien qui n’écarte pas non plus la possibilité de racheter l’AS Monaco, une destination considérée comme très prestigieuse par les pays du Golfe.

Vente OM : C’est l’Arabie Saoudite et personne d’autre ! https://t.co/HhSV2nRekU — Foot01.com (@Foot01_com) January 25, 2024

En tout cas, concernant la possibilité de voir l’Arabie Saoudite investir à l’OM et racheter le club des mains de Frank McCourt, la première prise de parole d’un membre de la famille royale ne dément pas un éventuel intérêt. Mais cela ne confirme pas non plus une envie folle de mettre le paquet pour récupérer le club phocéen et en faire un club européen de premier plan avec des investissements copieux. Le tout dans un laps de temps assez réduit. La prudence est donc toujours de mise sachant que le champ d’action d’Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud n’est pas forcément très important dans le Royaume. Sa déclaration assez neutre n’engage donc que lui, sachant qu’il ne représente ni les intérêts saoudiens sur le plan économique, ni le PIF, le fonds d’investissements souverain.