Par Claude Dautel

Zinedine Zidane est libre depuis son départ du Real Madrid, et forcément cela peut étonner. Le nom de Zizou circule du côté de Madrid, de la Juventus, mais aussi et surtout de l'OM.

En attendant de savoir si oui ou non, il sera un jour le sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane continue à vivre discrètement, le champion du monde 1998 ne souhaitant pas réagir aux innombrables rumeurs qui l'envoient dans tel ou tel club. Depuis juin 2021, après une ultime saison sur le banc du Real Madrid, Zizou est libre comme l'air, même si chaque été on l'a souvent associé au Paris Saint-Germain. Après le Mondial 2022, l'annonce de la reconduction de contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026 a fermé la porte des Bleus et relancé toutes les hypothèses. Le jeudi 28 septembre, Marseille vivait un véritable tremblement de terre, puisque Bruno Blanzat, journaliste de France Bleu Provence annonçait que « Zidane acceptait de prendre des responsabilités à l'OM en cas de vente du club. » Depuis, le calme est retombé, mais l'ombre de Zidane est bien toujours présente au-dessus du Vélodrome.

Zidane à l'OM, oui mais pas comme entraîneur

Revenant sur les révélations de la radio locale marseillaise, Thibaud Vézirian estime que les informations du journaliste ne peuvent pas être remises en cause, bien au contraire. « L’info sur Zinedine Zidane à l’OM a été sortie par un média sérieux, France Bleu Provence, et le journaliste que que ses sources sont bétons. Et c’est un journaliste sérieux. On lui donne l’info, que si l’OM est racheté il y aura Zidane au poste de manager général. C’était au moment de la crise avec Longoria et la direction du club avec les supporters. Je prends cette info comme quelque chose qui est comme un message envoyé aux supporters en disant : « regardez ce qui arrive derrière, tenez-vous tranquilles ». Maintenant, Bruno Blanzat (Ndlr : le journaliste de France Bleu Provence) ne parlait jamais de la vente, ce n’était pas son sujet, alors qu’il est à la Commanderie fréquemment. Ce n’est pas un gugusse. S’il en parle, c’est qu’il a des garanties. Moi, ce sujet Zidane correspond à mes infos depuis le printemps, mais je ne veux pas en parler et des entrepreneurs qui auraient présenté Zinedine Zidane aux Saoudiens (…) Zidane ne dira oui qu’à la Juventus et à l’OM. Certains parlent d’entraîneur, mais c’est un manager exceptionnel, il n’a pas d’intérêt de coacher des joueurs qui ne sont pas assez forts. Même si l’info de Bruno Blanzat n’a pas été reprise partout, c’est un journaliste fiable », fait remarquer le spécialiste du dossier de la vente de l'OM.