Zidane à l’OM avec les Saoudiens, son meilleur ennemi lui souhaite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Cet été, Zinedine Zidane n’est pas parti pour trouver un banc de touche malgré des contacts et des effets d’annonce. Jérome Rothen lui souhaite d’atterrir à l’OM, où un énorme projet avec les Saoudiens est toujours murmuré.

Le PSG n’a pas trouvé son entraineur pour la saison prochaine, mais ce ne sera probablement pas Zinedine Zidane. Malgré le forcing du Qatar, et sa proximité avec l’état gazier depuis qu’il a été représentant du Mondial organisé l’an dernier, la légende française a toujours refusé de prendre place sur le banc de touche du Parc des Princes. En 2021, c’était la possibilité de prendre la suite de Didier Deschamps aux commandes de l’équipe de France qui le freinait, et cet été, il n’y a aucune excuse en stock. Le PSG ne semble pas le faire rêver.

L'OM rêve de Zidane, tout le monde le sait

En revanche, à Marseille, tous les supporters rêvent de le voir diriger l’OM, le club de sa ville et pour lequel il n’a jamais joué. Même si l’environnement ne serait pas évident à gérer au quotidien et pourrait bien lui faire peur, la question ne s’est jamais concrètement posée puisque Zidane n’envisage que de rejoindre un club ambitieux et capable de briller en Europe. Ce que l’OM, avec ses résultats plus que délicats en Ligue des Champions ces dernières années, ne peut pas lui offrir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Paris (@adidasparis)

Et si tout cela changeait dans les mois à venir, avec la fameuse #VenteOM et la perspective de voir l’Arabie Saoudite et ses moyens financiers parmi les plus importants au monde, racheter le club provençal des mains de Frank McCourt ? Les informations en ce sens se multiplient, même s’il n’y a pas beaucoup de confirmations concrètes. En tout cas, pour Jérome Rothen, cette possibilité existe. L’animateur de RMC, ouvertement fâché avec Zinedine Zidane depuis leur passage commun et bien différent en équipe de France qu’il a dénoncé dans un livre et à plusieurs reprises par le passé, a entretenu le rêve dans une déclaration directement adressé au Ballon d’Or 1998. « J’ai hâte de te revoir entraîner en France, pourquoi pas à l’Olympique de Marseille », a glissé le consultant de RMC, dans une lettre ouverte adressée à Zidane, et qui devait servir de « grand pardon », même si cela ne l’a pas empêché d’égratigner la légende du football français à plusieurs reprises au passage.

De quoi entretenir le fantasme d’une arrivée des Saoudiens en Provence, avec comme point d’orgue Zinedine Zidane sur le banc de touche. Si cela devait être le cas, l’entraineur français sait qu’il sera chaleureusement reçu à Marseille. Même s’il pourra clairement compter sur Jérome Rothen pour le critiquer à la moindre occasion. Mais l’ancien numéro 5 du Real Madrid en a vu d’autres, lui qui a su faire avaler son venin à la presse espagnole, autrement plus trash que les médias français quand il s’agit de brûler ses têtes d’affiche.