Zéro minute en trois mois, l'OM le pousse fort dehors

L'OM sera très actif en cette fin de marché des transferts hivernal. Les Phocéens ne diront pas non à un départ d'Amine Harit, lui qui ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi.

L'Olympique de Marseille connait quelques turbulences en ce début d'année 2025. Les hommes de Roberto De Zerbi ont certainement besoin d'un coup de fouet pour repartir de l'avant. Sans doute que cette fin de marché des transferts hivernal apportera son lot de satisfactions. L'OM se cherche activement un nouvel attaquant suite au départ à Francfort d'Elye Wahi. Le club phocéen prospecte en Europe et n'a pas encore trouvé la perle rare. Afin d'avoir de nouvelles liquidités, des départs sont aussi à prévoir, comme ceux de Chancel Mbemba, Ismaël Koné ou encore Amine Harit.

Harit sur le départ cet hiver, l'OM a pris sa décision

Selon les informations de L'Equipe, Harit ne fait désormais plus partie des plans de Roberto De Zerbi. L'Italien ne s'opposera donc pas au départ du Marocain, qui n'a plus disputé la moindre minute avec l'OM depuis le Classique contre le PSG le 27 octobre dernier. Match au cours duquel il avait été en plus exclu. Depuis, l'ancien du FC Nantes s'est blessé à un mollet et Marseille ne veut plus prendre de risques avec lui afin d'éviter une rechute qui annulerait son départ. A noter que si Amine Harit partait de Marseille, il serait alors remplacé par la direction phocéenne, qui ne manque pas de travail cet hiver. Encore sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2027, le milieu offensif de 27 ans est estimé à près de 15 millions d'euros. Un prêt pourrait aussi être envisagé par les Marseillais. Concernant les arrivées, il se dit que l'OM apprécie les profils de Nicolo Fagioli, Paul Pogba, Mathys Tel, Giacomo Raspadori ou encore Giovanni Simeone.