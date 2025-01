Zalewski à l’OM, De Zerbi fait une étonnante promesse

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la signature du défenseur central Luiz Felipe, l’Olympique de Marseille n’a pas terminé son recrutement. La direction olympienne attend d’autres recrues comme le polyvalent Nicola Zalewski. Bientôt en fin de contrat à la Roma, l’international polonais pourrait se laisser séduire, d’autant que l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi lui aurait apporté une garantie sportive.

Pablo Longoria attendrait-il les bonnes affaires de fin de mercato ? Une chose est sûre, c’est que le président de l’Olympique de Marseille n’en a pas terminé. Le défenseur central italien Luiz Felipe ne sera sans doute pas la seule recrue marseillaise cet hiver. Afin d’amener davantage de concurrence dans son groupe, l’entraîneur Roberto De Zerbi a demandé les arrivées de plusieurs renforts en défense. Ce qui pourrait expliquer la piste menant à Nicola Zalewski (22 ans).

L'OM toujours dans la course

Cet hiver, le joueur polyvalent de la Roma est annoncé dans le viseur du club phocéen. L’hypothèse de sa venue semblait s’éloigner, notamment à cause de la concurrence de l’Inter Milan sur ce dossier. Mais le média transalpin Il Messaggero affirme que l’Olympique de Marseille reste dans la course. Pour le convaincre, le pensionnaire du Vélodrome lui aurait même promis un rôle important dans le projet. Une garantie plutôt étonnante quand on sait que certaines recrues estivales n’ont absolument pas donné satisfaction, à tel point que des départs sont déjà envisagés.

Quoi qu’il en soit, le milieu ou latéral, capable d’évoluer sur les deux côtés, serait intéressé par la perspective de rejoindre l’Olympique de Marseille et d’évoluer sous les ordres du coach Roberto De Zerbi. L’actuel deuxième de Ligue 1 pourrait bientôt formuler une offre pendant que l’international polonais discute toujours avec ses dirigeants. Ces derniers tentent de prolonger le contrat du Giallorosso qui expire en juin prochain. Mais la tendance n’est pas favorable à la Roma.