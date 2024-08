Youcef Atal à l'OM, l'incroyable signature hors mercato ‍?

Dans : OM.

Et si l'OM réalisait un dernier coup après le buzzer. C'est possible avec Youcef Atal, libre de tout contrat et déjà cité plusieurs fois proche de Marseille.

Le mercato s’est terminé en France et l’OM s’est tout de même sacrément activé avec des recrues dans tous les sens et aussi quelques départs pour libérer l’effectif, même si des joueurs n’ont pas changé d’air en dépit de la volonté de la direction. Résultat, Pablo Longoria n’a pas pu réaliser une ou deux dernières opérations comme il le souhaitait, avec par exemple la signature d’Ismaël Bennacer. Mais un international algérien pouvant en cacher un autre, il se murmure que l’OM pourrait tenter de faire venir Youcef Atal dans les prochains jours. Le latéral est actuellement sans club après avoir été libéré de son contrat en Turquie, lui qui avait été poussé dehors par l’OGC Nice en janvier 2024.

Un besoin identifié par De Zerbi

⏱️ Mercato terminé !



Les arrivées à l’OM :



🇮🇹👔 Roberto De Zerbi



🇨🇮Bamo Meïté transfert définitif 10M€



🇫🇷Lilian Brassier prêt OA automatique ~11M€ et 15% à la revente



🇨🇦Ismaël Koné 12M,5€ + 5M€ de bonus



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Mason Greenwood ~30M€ bonus compris, 50% sur une plus-value… pic.twitter.com/2Bo7BEMoCK — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 30, 2024

A 28 ans, le latéral droit révélé en Belgique du côté de Courtrai est suivi par le club marseillais depuis des semaines, et il se disait que l’OM pourrait passer à l’action s’il ne trouvait pas son bonheur pendant ce mercato. Youcef Atal étant libre de tout contrat, rien n’empêche Pablo Longoria de le faire signer à la date qu’il veut, les règlements autorisant à loisir la venue de joueurs libres. En tout cas, l’international algérien n’a pas croulé sous les demandes pendant ce mercato, son nom n’étant que peu sorti ces dernières semaines, signe que l’OM pourrait bien réaliser un coup en toute discrétion pour se renforcer un poste identifié comme un peu juste par Roberto De Zerbi.