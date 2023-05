Wilfried Zaha à l’OM, le rêve devient réalité

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria continue de se démener pour faire le bonheur de son club au mercato. Il est passé à l'action pour tenter de faire signer Wilfried Zaha.

Ramener un attaquant international qui frappe régulièrement en Premier League pour aider l’Olympique de Marseille à franchir un cap en Europe, c’est le nouveau défi que tente d’accomplir Pablo Longoria. Le président du club provençal a rapidement identifié Wilfried Zaha pour essayer de renforcer son équipe, avec le puissant ivoirien qui est le leader de Crystal Palace depuis plusieurs saisons désormais. Pur produit des Eagles, club qu’il a rejoint alors qu’il avait seulement 10 ans, l’attaquant de 30 ans n’a jamais réussi à s’imposer ailleurs. En 2013, il avait fait le grand saut en rejoignant Manchester United pour un flop monumental qui l’avait immédiatement renvoyé au sein du club de Londres. Depuis, Zaha fait le bonheur des pensionnaires de Selhurst Park, mais il est arrivé au bout de son dernier contrat et entend bien être à l’écoute des offres cet été.

Longoria lâche 5 millions d'euros de prime

L’Olympique de Marseille l’a bien compris et comme l’autorise le règlement de la FIFA sur les transferts, il vient d’effectuer une offre ferme à l’Anglo-Ivoirien pour un contrat de deux ans. Une proposition qui lui assure de beaux enjeux sportifs avec une participation à la Ligue des Champions si jamais l’OM va au bout de son projet, mais un gros problème sur le plan financier. Actuellement, Wilfried Zaha touche 6 millions d’euros par saison, et il a une offre de Crystal Palace pour prolonger de quatre ans avec un salaire encore rehaussé jusqu’à ses 34 ans. De son côté, l’OM lui offre deux ans de contrat, et un salaire divisé par deux, soit 3 ME par an. A cela s’ajoute une copieuse prime à la signature de 5 millions d’euros, qui pourrait permettre de faire la différence sachant que l’OM n’a rien à débourser niveau transfert. Le choix est désormais entre les mains du joueur, qui peut réaliser son rêve de disputer la Ligue des Champions ou bien rester quasiment jusqu’à la fin de sa carrière dans son club de coeur.