Vitinha viré, le choix radical de l’OM au mercato ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de six premiers mois ratés à l’OM après un transfert record à plus de 30 millions d’euros en provenance de Braga, Vitinha pourrait être éjecté de Marseille par Pablo Longoria dès cet été à la surprise générale.

Auteur de deux petits buts avec l’Olympique de Marseille en match officiel, Vitinha a eu toutes les peines du monde à s’acclimater à son nouveau club après son transfert en provenance de Braga l’hiver dernier. Recruté pour plus de 30 millions d’euros, l’international espoirs portugais est à ce jour le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Une pression que Vitinha n’a pas vraiment assumé en marquant seulement deux buts en Ligue 1.

La nouvelle saison qui s’annonce devait être celle du rebond et de l’explosion pour Vitinha, mais l’état-major de l’Olympique de Marseille lui a collé Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang dans les pattes, ce qui ne va pas l’aider à se faire une place de titulaire. A ce jour, il est prévu pour entrer dans la rotation des attaquants de Marcelino… à condition qu’il soit toujours Marseillais le 31 août. Ce qui n’est pas encore certain. Et pour cause, on apprend à la surprise générale par Mohamed Toubache-Ter que les dirigeants de l’OM ne verraient pas d’un mauvais œil un départ de Vitinha d’ici la fin du mercato estival.

L'OM aimerait prêter Vitinha lors du mercato

Il sera évidemment impossible de rentrer dans ses sous et de récupérer 30 millions d’euros, raison pour laquelle Pablo Longoria et Javier Ribalta envisagent un prêt en Bundesliga, où certains clubs sont intéressés. « Le board cherche à le faire sortir et je peux même dire qu’officiellement, ils nieront mais c’est la réalité. L’option de le sortir en prêt est sur la table » indique l’insider, qui croit toutefois que l’option Alexis Sanchez est définitivement morte, au contraire de celle qui mène à l’espoir de Montpellier, Elye Wahi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Oliveira ⚡️ (@vitinha__99)

Reste maintenant à voir si l’OM parviendra à concrétiser son souhait de faire partir Vitinha, un choix radical qui ne manquera pas de faire réagir à Marseille, où les supporters ne sont toujours pas convaincus par l’international espoirs portugais. Mais une partie du public aurait aimé revoir le joueur sous les couleurs olympiennes avant de se faire un avis définitif à son sujet. Quoi qu'il en soit, un potentiel départ de Vitinha entrainera forcément la venue d'un joueur supplémentaire lors de ce mercato estival car pour l'heure, Marcelino compte trois joueurs capables d'évoluer à la pointe de son attaque. Si Vitinha venait à s'en aller, ce nombre serait réduit à deux (Ndiaye et Aubameyang), ce qui ne serait pas suffisant pour tenir toute une saison.