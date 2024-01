Vitinha viré en urgence, l'OM a trouvé le plan parfait

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis le match nul de l’OM contre Monaco (2-2) samedi soir, Vitinha est la cible des supporters qui réclament le départ de l’attaquant portugais. Les dirigeants phocéens sont sur la même longueur d’onde.

Un an après son arrivée en grande pompe en provenance de Braga, Vitinha est plus que jamais sur le départ de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que l’attaquant portugais n’a pas réussi à s’imposer, que ce soit avec Igor Tudor ou avec Gennaro Gattuso. L’ancien buteur de Braga dispose pourtant d’un temps de jeu très important depuis le début de la saison et plus encore depuis les départs de Ndiaye, Sarr ou encore Harit à la Coupe d’Afrique des Nations. Face à Monaco dimanche soir, Vitinha a raté l’immanquable à quelques centimètres du but vide, le tout à l’ultime seconde du match.

🗣️ Benoit Cheyrou à propos de Vitinha : "S’il n’en avait pas loupé d’autres avant, on ne serait pas en train d’en parler autant."



😬 D’après vous, Vitinha peut-il encore s’imposer à l’@OM_Officiel ? pic.twitter.com/72L9Z4XOq5 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 29, 2024

L’action de trop pour les dirigeants de l’OM, qui ont acté la décision de vendre leur attaquant d’ici la fin du mercato. Vitinha dispose de sollicitations un peu partout en Europe mais c’est son ancien club de Braga qui est le plus chaud pour le récupérer selon les informations du compte Espoirs du Foot. « Je viens d'avoir la confirmation que les dirigeants de Braga souhaitent rapatrier Vitinha au Portugal. Le joueur, qui n'était pas dans cette optique, pense désormais qu'un retour en prêt pour 6 mois lui permettrait de retrouver son football et sa confiance » a publié le compte sur X.

Vitinha de retour à Braga, Longoria a une idée

De son côté, Yacine Youssfi, journaliste qui intervient régulièrement sur FC Marseille, indique que Pablo Longoria pourrait profiter de cet intérêt de Braga pour faire baisser le prix du transfert que l’OM doit encore payer au club portugais puisque comme dans la majorité des transferts, le paiement du transfert était étalé sur plusieurs années. « Si Braga veut Vitinha, Braga devra faire des sacrifices, il faudra accepter de réduire considérablement le prix du transfert que l’OM doit encore payer. On est en fin de mercato hivernal comme…lors de son arrivée la saison dernière » a publié l’insider. La question est maintenant de savoir si Marseille réussira un véritable coup de maître en se débarrassant de Vitinha tout en baissant le prix des indemnités encore à payer alors que pour rappel, l’accord conclu il y a un an entre l’OM et Braga se basait sur un transfert sec à hauteur de 25 millions d’euros plus 7 millions d’euros de bonus.