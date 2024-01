Vitinha viré cet hiver, l'OM n'hésitera pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Surprise au mercato avec la signature de Faris Moumbagna à l’OM pour 8 millions d’euros en provenance de Bodo Glimt. Un avant-centre dont la venue va automatiquement fragiliser Vitinha cet hiver.

Après avoir recruté Jean Onana et Ulysses Garcia, l’Olympique de Marseille tient sa troisième recrue du mercato hivernal. Et contre toute attente, c’est un avant-centre que Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont recruté pour renforcer l’effectif à la disposition de Gennaro Gattuso. Personne ne l’avait vu venir, le club phocéen a trouvé un accord avec le club norvégien de Bodo Glimt pour le transfert de Faris Moumbagna, un avant-centre camerounais de 23 ans qui empile les buts en Norvège et qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions Indomptables.

7 millions d'euros, l'OM recrute un attaquant à la CAN https://t.co/Sju8VqOYI9 — Foot01.com (@Foot01_com) January 16, 2024

Cette arrivée va rapidement se concrétiser puisque selon Foot Mercato, Moumbagna va passer sa visite médicale depuis la Côte d’Ivoire, où se dispute la CAN avant de signer sur place son contrat de quatre ans et demi en faveur de l’Olympique de Marseille. Cette arrivée risque de faire une victime sur la Canebière, il s’agit de Vitinha. Selon le journaliste Sébastien Denis, l’arrivée de l’international camerounais fragilise grandement l’ex-attaquant de Braga, qui n’a jamais réussi à s’imposer du côté de l’OM. Cela tombe bien, Pablo Longoria a reçu des marques d’intérêt pour son attaquant de 23 ans depuis le début de ce mercato hivernal.

L'OM ne retiendra pas Vitinha en cas de belle offre

En Premier League, la situation de Vitinha est notamment suivie de près et deux clubs seraient à l’affût. « L’OM ne fera rien pour retenir Vitinha en cas de belle offre. Tout peut arriver d’ici le 31 janvier pour lui » écrit par ailleurs le journaliste sur son compte X. La question est maintenant de savoir ce que l’Olympique de Marseille considère comme une « belle offre » pour un flop recruté à prix d’or il y a tout juste un an (25 millions d’euros hors bonus en janvier 2023). Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier alors que Gennaro Gattuso utilise par défaut Vitinha lors des derniers matchs en raison de la blessure de Joaquin Correa et des absences à la CAN de nombreux joueurs offensifs, Harit, Ounahi, Sarr ou encore Ndiaye.