OM : Benoit Payan met le Vélodrome en vente !

Dans : OM.

Nouveau maire de Marseille, Benoit Payan a jeté un énorme pavé dans la mare en annonçant sa volonté de vendre le Stade Vélodrome.

Celui-ci fait l’objet de beaucoup de tractations depuis des années, notamment en ce qui concerne sa gestion, sa commercialisation et sa propriété. C’est la ville de Marseille, et donc ses contribuables, qui doivent en grande partie gérer les dépenses liées à l’enceinte du boulevard Michelet. Et les revenus ne sont pas à la hauteur des attentes de la part de la Mairie. Résultat, dans un Live sur Facebook, Benoit Payan est allé totalement à contre-pied des déclarations de son prédécesseur Jean-Claude Gaudin pendant des années, à savoir que Marseille allait être à l’écoute des offres pour un rachat du stade.

« Le stade, je veux le vendre parce qu'il me coûte trop d'argent. Je veux le vendre car il est une gabegie financière. Je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition. Je le ferai si je trouve un acheteur. Je me débrouillerai dans les mois, les années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, ce n'est plus possible », a prévenu le société du Paris Socialiste, qui a rappelé que la ville de Marseille était endettée à hauteur de 1,54 milliards d’euros, et qu’il n’y avait « plus d’argent dans les caisses » pour justifier des dépenses comme la tenue du stade. La Mairie va bien évidemment se tourner en priorité vers l’OM pour savoir si le rachat complet, et sa gestion totale donc, intéresse le club phocéen et son propriétaire Frank McCourt. Cela ne semblait pas être le cas dernièrement.