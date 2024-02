Vexé par l’OM, Papin souffre en silence

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après le départ de Gennaro Gattuso, Jean-Pierre Papin aurait aimé assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison. Mais l’Olympique de Marseille a préféré confier la mission à Jean-Louis Gasset. Une décision que le coach de la réserve olympienne refuse de contester en public.

Entre Jean-Louis Gasset et l’Olympique de Marseille, l’histoire ne devrait pas durer plus de quelques mois. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, écarté après la phase de groupes de la CAN, s’est seulement engagé jusqu’à la fin de la saison. Sa mission consiste donc à assurer un simple intérim en attendant la nomination d’un nouveau coach cet été. Pour remplir cet objectif à court terme, le club phocéen aurait pu se tourner vers une solution en interne.

Papin dément

En effet, Jean-Pierre Papin aurait aimé prendre la succession de Gennaro Gattuso, révélait La Provence cette semaine. Une information démentie par le principal intéressé ce vendredi « Si j'ai pensé que la direction ferait appel à moi ? Non, pas du tout, a certifié l’entraîneur de la réserve marseillaise (N3) sur Canal+. Moi, j'étais avec mes gamins et ça se passe plutôt pas mal. Le choix des dirigeants s'est porté sur Jean-Louis Gasset. Je pense que c'est un très bon choix parce que Jean-Louis a une expérience assez incroyable. »

« Il l'a prouvé hier, il a redonné ce petit morceau de confiance qu'on avait perdu, a ajouté Jean-Pierre Papin au lendemain du succès contre le Shakhtar Donetsk (3-1) en Ligue Europa. Cette victoire a fait beaucoup de bien. » La décision du club apparemment digérée, l’ancien attaquant soutient Jean-Louis Gasset et l’estime capable de sortir Villarreal en huitièmes de finale.

« L'arrivée de Jean-Louis a peut-être redonné un peu de confiance à l'équipe. Le public nous a poussés d'une manière incroyable hier. Je pense que ce sera aussi un paramètre important. Jouer ce premier match contre Villarreal devant 65 000 personnes qui vont nous pousser, quand on est capable de faire le genre de match qu'on a fait hier, je pense qu'on sera capable de refaire la même chose », a annoncé Jean-Pierre Papin.