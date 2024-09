Veretout vendu à l’OL, l’OM fait encore un sacrifice

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OL veut toujours recruter Jordan Veretout. Si le besoin est important, l'OM est en position de faiblesse et un nouveau geste favorable à une vente a été effectué.

Le mercato terminé, le but pour l’Olympique de Marseille est désormais de libérer les gros salaires qui n’ont pas trouvé preneur. Cela va être compliqué car les joueurs n’ont pas aimé l’attitude de Pablo Longoria, qui les a placés dans un loft avant de laisser entendre qu’ils ont refusé des offres copieuses pour pourrir le mercato olympien. Jordan Veretout en a subi les foudres sur les réseaux sociaux, même si l’ambiance entre le joueur et son club ne serait pas aussi délétère qu’avec Chancel Mbemba par exemple. Résultat, même si l’intérêt de l’OL ne s’est concrétisé que par une offre à 4 millions d’euros, La Provence affirme que l’OM est prêt à de nouveau voir ses prétentions à la baisse. Alors que le club phocéen pouvait espérer toucher jusqu’à 12 ME avec bonus avec la vente de l’ancien stéphanois au Qatar, sa mise à prix de fin août était de 8 à 10 millions d’euros.

Un accord à 6 ME ?

Désormais, pour partir, Jordan Veretout demande un effort à Marseille pour compenser sa perte de salaire, avec un bonus de départ comprenant une partie de son année de contrat restante. Impossible à imaginer pour Pablo Longoria, qui veut toutefois bien effectuer un dernier pas vers l’OL, en baissant à nouveau le prix demandé. Aux dirigeants lyonnais ensuite de faire un geste de leur côté, et de monter à 6 ME par exemple pour que tout le monde se tape dans la main ? La direction marseillaise en tout cas ne mettra pas de bâtons dans les roues si cela lui permet d’économiser sur son salaire, et si cela lui fait aussi mal quelque part de permettre à l’OL de réaliser une telle économie. Surtout que La Provence précise que John Textor n’a pas absolument pas tenu ses promesses de revenir sur ce dossier plus de 24 heures avant la fin du mercato, pour aider l’OM à faire venir un milieu de terrain qui aurait pu être Ismaël Bennacer.

Mais dans les guerres entre Olympiques, le petit jeu du mercato l’emporte, et si chacun y trouve son compte, l’OL et l’OM feront affaire pour ce transfert qui risque tout de même de faire beaucoup parler.