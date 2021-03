OM : No stress, la vente est sous contrôle…

Dans : OM.

Il y a quelques semaines, le journaliste Thibaud Vezirian affirmait que la vente de l’OM était ficelée.

A en croire l’insider, l’homme d’affaires saoudien Al-Walid Ben Talal est à la tête d’un projet de reprise de l’Olympique de Marseille. Sur sa chaîne YouTube, Thibaud Vezirian s’est mouillé en affirmant que la vente du club par Frank McCourt était bouclée. Depuis, les informations se font rares à ce sujet alors que l’homme d’affaires américain a répété au mois de février que son engagement à Marseille était total et qu’une vente du club n’était pas à l’ordre du jour. Cela étant, Thibaud Vezirian n’a pas changé d’avis et estime toujours que l’Olympique de Marseille va changer de mains dans les mois à venir.

Dans un live sur Massilia Foot, le journaliste a persisté et signé en affirmant que selon lui, tout était bouclé et sera bientôt officiel. « Pour le moment, je n’ai pas le droit de parler publiquement de ce sujet. J’en parlerai quand ce sera officiel. J’ai fait mon travail, je continue là-dessus et je continue d’avoir des informations même si je ne communique plus. Je suis un peu moins obnubilé mais je continue de suivre. Je comprends la logique et on se retrouvera quand ce sera le moment » a indiqué Thibaud Vezirian, toujours sûr de la véracité de ses informations.

Il y a une vingtaine de jours, Frank McCourt était plus catégorique que jamais à ce sujet en répétant de nouveau que l’Olympique de Marseille n’était absolument pas à vendre. « La plupart des gens ne sait pas que le club appartient à mes enfants. Donc oui le club n'est pas à vendre et ne sera pas à vendre. J'espère qu'il restera dans ma famille pendant des générations. Bien sûr on a besoin d'investir et on va continuer à investir, mais c'est important de le faire judicieusement ». Qui croire ? Les supporters de l’OM se feront leur avis…