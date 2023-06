Vente OM ‍: Un patron des Ultras supplie le Président d'aider Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Présent pendant trois jours à Marseille, Emmanuel Macron a très vite été rattrapé par l'OM. Croisant la route du chef de l'Etat, le responsable des South Winners lui a demandé d'aider le club phocéen à trouver un nouvel investisseur.

Supporter de l’OM, Emmanuel Macron est arrivé ce lundi à Marseille où il restera jusqu’à mercredi. Au menu du président de la République, de nombreux rendez-vous avec des décideurs locaux, mais également des visites à la rencontre des habitants de la deuxième ville de France. Ce lundi, le chef de l’Etat était dans la cité des Campanule. A cette occasion, Rachid Zeroual, le patron emblématique des South Winners, très puissante association de supporters de l’Olympique de Marseille a souhaité la bienvenue à Emmanuel Macron et lui a lancé un « Allez l’OM » auquel ce dernier a répondu « Et comment ! Allez l’OM ». Mais le dialogue ne s’est évidemment pas arrêté là, Rachid Zeroual n’étant pas du genre à se taire. Alors, saisissant la balle au bond, le supporter marseillais a fait une demande au président de la République. « Aidez-nous à trouver de bonnes offres. Aidez-nous, on souffre! », a expliqué très calmement Zeroual.

Macron interpellé en ville sur la vente de l'OM

"Aidez nous à trouver des investisseurs, vous avez plus de poids que nous"



En visite à la cité des Campanules à Marseille, Emmanuel Macron a été interpellé par Rachid Zeroual, le leader du groupe de supporters de l'OM, les South Winners

Là encore, Emmanuel Macron a répondu, expliquant que la venue de Marcelino pouvait apporter de bonnes choses. Pas de quoi convaincre le responsable des South Winners. « Ce ne sont pas des entraîneurs que l’on cherche, nous. Vous avez plus de poids que nous, vous savez comment faire », a lancé Rachid Zeroual, laissant cette fois le chef de l’Etat sans réaction. La semaine passée, Emmanuel Macron a reçu à l’Élysée le prince hériter de l’Arabie Saoudite. En revanche, visiblement, le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt n’était pas au programme des deux hommes. Et, à voir les réactions sur les réseaux sociaux, le numéro de Rachid Zeroual est très loin de faire l'unanimité chez les supporters de l'OM, agacés que ce sujet devienne une obsession totale pour certains.