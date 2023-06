Vente OM ‍: La mystérieuse réponse du président français

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le Président de la République arrive ce lundi à Marseille où il va rester pendant trois jours. L'occasion pour Emmanuel Macron de répondre à une longue interview dans La Provence et de parler de l'Olympique de Marseille, son club préféré.

N’ayant jamais masqué que son coeur d’amateur de football battait pour l’OM, Emmanuel Macron s’est mis le Vélodrome dans la poche. Et de ce côté-là, c’est en terrain conquis que le chef de l’État débarquera dans les prochaines heures dans la cité phocéenne. Même si Marseille a aussi montré sa colère lors de la réforme des retraites, le Président de la République ne devrait pas affronter la vindicte populaire durant son séjour dans la capitale provençale. Ce lundi, Emmanuel Macron a accordé une longue interview au quotidien régional, et si l’essentiel de cet entretien est consacré à la politique et l’économie de Marseille, impossible d’éviter une question sur l’Olympique de Marseille. D’autant plus que la semaine passée, le chef de l’État recevait Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie Saoudite, souvent présenté comme un candidat possible au rachat de l’OM.

De quelle transition à l'OM parle Emmanuel Macron ?

Bien évidemment, Emmanuel Macron n’a pas été interrogé directement sur une éventuelle confidence que lui aurait faite Mohammed ben Salmane, mais il a parlé de l’avenir du club de Frank McCourt. « Je reste un supporter fidèle du club. Je me garderais bien d'établir un pronostic. On va d’abord observer comment le mercato va se dérouler. Je suis comme qui dirait « gour­mand » de constater le résul­tat final. Mais, je reste personnellement confiant. Ce club dispose d’une force inouïe : il a une ville derrière elle, et même au-delà. Cela porte toujours l’exigence plus loin. Ensuite, je sais qu'il y a une vo­lonté d'avancer, d'investir, donc je reste confiant. Quand je regarde la dernière saison, je pense qu'à un moment, on a rêvé à la première place, et on finit assez haut. 2024 doit être l'année de la consolida­tion. Il y aura le renouvelle­ment pour certains joueurs qui ont été déployés cette der­nière saison. Il y a aussi une transition qui va se faire », a répondu Emmanuel Macron, sans en dire plus sur cette transition dont il parle.

Logements, transports, sécurité, écoles, OM… Le président de la République ce lundi matin à Marseille

pour une visite de trois jours. Il a accordé un long entretien à "La Provence" à lire dans notre édition de ce lundi 26 juin. pic.twitter.com/ysN4G7luFc — La Provence (@laprovence) June 25, 2023

De quoi évidemment alimenter toutes les rumeurs sur la fameuse vente imminente de l'Olympique de Marseille, ou même sur un passage de témoin entre Frank McCourt et un repreneur. D'ici mercredi, et son départ de la cité phocéenne, Emmanuel Macron aura probablement l'occasion de répondre directement à cette question, les supporters de l'OM n'ayant pas leur langue dans la poche. La fin du mois de juin s'annonce donc bouillante autour du Vieux Port.