OM : Florian Thauvin premier renfort du mercato d'hiver

Dans : OM.

Victime d’une entorse de la cheville lors d’un match amical face aux Glasgow Rangers cet été, Florian Thauvin a été opéré de la cheville le 12 septembre dernier en Angleterre.

Depuis, l’international français suit un long processus de rééducation. Une absence difficilement supportable pour l’Olympique de Marseille au vu de l’efficacité de son ailier droit de 26 ans ces deux dernières années. Néanmoins, Florian Thauvin aperçoit le bout du tunnel, son retour étant espéré dans les prochaines semaines. Et alors que Marseille avait communiqué sur un come-back fin 2019 ou début 2020, son agent Jean-Pierre Bernès a pris la parole. Interrogé par Le Phocéen, l’homme de confiance de Florian Thauvin a indiqué qu’il était quasiment impossible de revoir l’ailier droit olympien avant Noël.

Pas de retour prévu avant 2020

« Florian s'est donné le temps et les moyens de revenir à son top niveau dans les meilleures conditions. On ne sait pas encore la date de son retour sur le terrain, et il ne faut surtout pas se mettre ce genre de pression. C'est lui qui sentira lorsqu'il sera prêt à franchir les étapes. On ne peut pas parler de date de reprise de manière précise, mais ce sera après la trêve hivernale, c'est certain. Il a un excellent moral, il se bat et il est très sérieux dans sa rééducation. Il met tous les atouts de son côté pour revenir à son meilleur niveau et aider l'équipe lorsqu'il sera prêt » a indiqué l’agent de Florian Thauvin, pour qui il n’y a donc aucune chance de revoir Florian Thauvin sur les pelouses de Ligue 1 avant janvier prochain. André Villas-Boas attend certainement ce come-back avec impatience…