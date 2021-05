Vente OM : Un clip avec Di Meco fait délirer les supporters

Dans : OM.

Sur son compte Twitter mercredi, le journaliste Thibaud Vezirian a remis une pièce dans la machine au sujet d’une vente de l’OM. Tous les indices sont bons à prendre, même les plus farfelus.

Interrogé sur ceux qui « souffrent dans le sud », le journaliste de La Chaîne L’Equipe a répondu avec malice. « L'injection a déjà été réalisée. Vous verrez les effets prochainement. Revenez voir le docteur en cas de doute. Mais pas besoin d'appeler les urgences pour si peu, aucune inquiétude ». Depuis plusieurs semaines, l’insider affirme que l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà été vendu par Frank McCourt, et que l’officialisation du deal est imminente. Sur les réseaux sociaux, les supporters sont logiquement à l’affût du moindre indice et en cette fin de semaine, l’OM a posté un clip vidéo original qui a suscité l’intérêt la curiosité des Marseillais.

Dans ce clip vidéo de dix secondes, Eric Di Meco se dresse devant un nouveau-né, un carnet à la main. Plébiscité par les supporters pour occuper un rôle dans l’organigramme du club, Eric Di Meco n’apparaît habituellement jamais dans la communication de l’OM, ce qui n’a pas manqué d’interpeller les supporters et d’entretenir certains fantasmes qui tournent littéralement au délire. « Éric di Meco qui se rattache avec le club c’est une bonne nouvelle, en espérant qu’il ne soit pas le seul », « Dangereux les vidéos comme ça », « Di Meco au club??? Allez faites nous ce plaisir » ou encore « Dejà il a le costume du club donc si c'est juste une présentation de maillot c'est bizarre hein » pouvait-on lire sous la vidéo officielle postée par le club. Reste que la vidéo a été réalisée par PUMA, ce qui laisse clairement penser qu’il ne s’agit que d’un teaser avant de dévoiler vendredi 14 mai les nouveaux maillots de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Quoi qu’il en soit, cette communication a été totalement validée par les exigeants supporters phocéens…