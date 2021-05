Vente OM, Thibaud Vezirian relance le suspense

Dans : OM.

Une supposée réunion mardi à la DNCG sur le cas de l'Olympique de Marseille avait relancé, à tort, l'hypothèse d'une vente imminente. Cependant, Thibaud Vezirian pense que tout est déjà calé.

Au sein des supporters de l’Olympique de Marseille il y a deux camps. Ceux qui estiment que la vente du club phocéen par Frank McCourt n’est pas du tout à l’ordre du jour, le propriétaire américain ayant plusieurs fois dit et répété qu’il n’avait pas l’intention de céder l’OM. Et puis il y a ceux qui sont persuadés que la vente est acquise, et qu’il s’agit juste d’une affaire de timing. Cela fait des mois que tout est imminent et même si rien ne se concrétise, des insiders viennent parfois les conforter dans leurs idées. En début de semaine, c’est une réunion secrète censée se dérouler mardi entre les dirigeants marseillais et la DNCG sur le sujet de cette cession de l’Olympique de Marseille qui a été évoquée. Sauf qu’aucun rendez-vous ne figurait dans l’agenda des responsables du gendarme du football financier à cette date. Mais il n’empêche, on évoque désormais une annonce avant la fin du mois de mai (2021).

Aucune inquiétude pour Thibaud Vezirian, l'OM est vendu

A la base de cette excitation des réseaux sociaux depuis des mois, Thibaud Vezirian, qui avait « officialisé » la vente de l’OM à des Saoudiens en février dernier, a remis de l’huile sur le feu de manière indirecte, mais qui a bien été comprise. Interrogé, via Twitter, sur « ceux qui souffrent dans le Sud », l’animateur de l’émission L’Equipe d’Estelle, a été malicieux : « L'injection a déjà été réalisée. Vous verrez les effets prochainement. Revenez voir le docteur en cas de doute. Mais pas besoin d'appeler les urgences pour si peu, aucune inquiétude. » Autrement, Thibaud Vezirian est toujours convaincu que la vente de l’Olympique de Marseille est en cours et que les faits finiront par lui donner raison. La série « Vente de l’OM » termine sa première saison un an après la cession annoncée au duo Ajroudi-Boudjella, bientôt le début de la deuxième.