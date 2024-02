Vente OM ‍: Un avocat star avoue avoir des contacts

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Avocat impliqué dans la vente de l'Olympique de Marseille par Margarita Louis-Dreyfus à Frank McCourt, Maître Didier Poulmaire a évoqué les rumeurs sur la vente de l'OM.

Ancien avocat de nombreux sportifs, et notamment de Laure Manaudou, Didier Poulmaire suit de très près l'actualité de l'OM, même s'il avoue ne plus avoir de contact avec l'actuel propriétaire américain du club. Pourtant partie prenante en 2016 lorsque MLD a vendu l'Olympique de Marseille à Frank McCourt, l'avocat a tenu à mettre en avant le bilan de l'homme d'affaires. Mais, invité de Jérôme Rothen sur RMC, il a également évoqué les rumeurs d'une vente de l'OM. S'il admet avoir été approché, il reconnaît que cela est le cas en permanence et qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans ces contacts pris avec lui par des éventuels repreneurs du club phocéen.

Rien d'exceptionnel sur la vente de l'OM

🎙️ Me. Poulmaire, avocat à l’origine de l'arrivée de McCourt à l'OM : "Oui, on me sonde pour un rachat de l'OM." #RMCLive pic.twitter.com/ewD8HUwdqC — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 7, 2024

Interrogé par l'ancien joueur du PSG, Maître Didier Poulmaire a été honnête. « Je n’ai plus de relation avec Frank McCourt. Nous ne sommes pas fâchés, mais c’est la vie des affaires. Il ne faut pas avoir la mémoire courte et se souvenir où se trouvait le club au moment il a été repris par Frank. L’OM était dans une très mauvaise situation, sans visibilité, sans ressource, donc on ne peut pas ne pas le remercier d’avoir sauvé le club (…) Il faut lui être reconnaissant d’y être allé et d’avoir sauvé le club en injectant de l’argent (…) Le rachat de l’OM ? Oui, on me sonde, mais je suis soumis au secret professionnel, donc je ne peux malheureusement pas en parler. Mais il y a toujours du bruit sur ce sujet, mais pas plus qu’habituellement, a précisé l'avocat, qui a ensuite été titillé par Christophe Dugarry, qui estime que Didier Poulmaire n'en avait pas assez dit et se montrait trop tendre avec Frank McCourt. Ils étaient où les Français quand il a fallu sauver le PSG et l'OM ? On a laissé un vide aux étrangers qui se sont servis avec des moyens qu'on n'a pas en France. Ils sont venus pour faire du business, et pas pour faire du caritatif (...) Il n'est jamais venu avec un projet immobilier, c'est faux.»