Vente OM : Thibaud Vézirian sort ses griffes !

Par Corentin Facy

Depuis plus d’un an, Thibaud Vézirian jure aux supporters de l’OM que le club a été vendu par Frank McCourt. Et pas question de laisser passer Noël sans des infos.

En début d’année, celui qui a officié un temps sur La Chaîne L’Equipe a été très loin dans ses propos en jurant que des documents avaient été signés et que le communiqué officiel était déjà rédigé pour annoncer la vente de l’Olympique de Marseille. L’année 2021 s’achève dans quelques jours et force est de constater que rien n’a officiellement bougé concernant la vente de l’OM. Au contraire, Frank McCourt a multiplié les interviews et les interventions publiques pour contredire les rumeurs d’une vente de Marseille. Mais après plusieurs mois de silence, Thibaud Vézirian est ressorti de sa boîte le jour du réveillon de Noël. Pour le journaliste, il n’y a toujours pas de quoi paniquer. L’OM est bel et bien vendu, ce n’est qu’une question de temps. Patience.

L'OM est vendu, Thibaud Vézirian remet une pièce

Retour sur quelques détails 2020-2021 de @ThibaudVezirian sur la #VenteOM pic.twitter.com/d7XJAyjv87 — Khal Jr 💙🤍🇹🇳 (@Khal4never) December 13, 2021

« Je crois que l'OM est le 12e club européen en termes de sponsoring devant Dortmund. Deuxième club Puma derrière City. Ça n'a aucune évidence, ça n'a aucune réalité par rapport à un OM qui joue l'Europa League Conférence. Ça n'a une réalité que parce que l'OM est sur la voie d'un nouveau club, a été racheté, et voilà. Sinon c'est impossible. Il faut arrêter de penser que Frank McCourt et Pablo Longoria ont bien bossé. Tout le monde bosse bien. A Lens, ils bossent bien et ils n'ont pas eu un contrat trois fois supérieur à ce que le club vaut » a lancé le journaliste sur sa chaîne YouTube. Lorsqu’il évoque le contrat de sponsoring entre Marseille et Puma, l’insider fait référence au renouvellement qui a tout récemment été signé entre l’équipementier de l’OM et le club phocéen il y a quelques jours. Avec cette nouvelle signature et ce contrat jusqu’en 2028, Marseille est maintenant l’un des clubs les mieux rémunérés de la galaxie Puma avec des chiffres avoisinant les 30 millions d’euros par an. Un indice de taille pour la vente de l’OM selon Thibaud Vézirian.