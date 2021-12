OM : Puma fait un énorme cadeau à Marseille

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille et son équipementier Puma ont prolongé leur partenariat jusqu’en 2028. Une excellente nouvelle pour le club phocéen, qui en profite pour augmenter les montants générés grâce à la marque allemande.

Après tant d’années passées aux côtés d’Adidas, l’Olympique de Marseille avait pris la décision de s’associer à Puma en 2018. Trois ans plus tard, force est de constater que le pensionnaire du Vélodrome ne regrette pas son choix. L’actuel deuxième de Ligue 1 a même prolongé leur partenariat de cinq ans, soit jusqu’en 2028. Et ce pour le plus grand plaisir du président Pablo Longoria. « Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat avec Puma », s’est réjoui le dirigeant sur le site officiel de son club.

L’OM traité comme un grand d’Europe

« A l’Olympique de Marseille, le football est l’essence même de notre existence. Depuis 2018, nous partageons ensemble cette vision, a-t-il rappelé. Nous avons donc co-créé une feuille de route ambitieuse afin de poursuivre notre reconquête sportive et notre ancrage dans la cité. » L’Espagnol a de quoi être satisfait de cette collaboration dans la mesure où Puma respecte parfaitement ses engagements. Comme promis, la marque allemande met en avant les produits marseillais comme elle le fait avec des grands d’Europe comme Manchester City, le Borussia Dortmund ou le Milan AC.

Mais la principale preuve du respect de l’équipementier concerne l’aspect financier. En effet, le journal L’Equipe relaye des montants revus à la hausse. Alors que le premier contrat sur la période 2018-2023 prévoit une recette annuelle de 13-14 M€, pouvant aller jusqu’à 15 M€ en comptant les bonus, le nouvel accord permettra à l’Olympique de Marseille de toucher une base de 20 M€ par an entre 2023 et 2028, sans compter les 5 M€ éventuels en bonus. Preuve que Puma est totalement satisfait de son association avec l’un des clubs les plus populaires en France.