OM ‍: 80 millions offerts par McCourt pour le mercato

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a réalisé un mercato d'été très ambitieux. Mais pour être certain de briller jusqu'au bout cette saison, Frank McCourt est prêt à mettre encore plus d'argent cet hiver.

Lancé dans une saison sans coupe d'Europe, le club phocéen se doit impérativement de décrocher un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Pour l'instant, l'équipe de Roberto De Zerbi est relativement bien partie, même si les prochains matchs, à commencer par celui contre Monaco, vont en dire plus sur la capacité de l'OM d'aller au bout. En attendant, et après l'incroyable marché des transferts de l'été, les supporters espèrent que le mercato de janvier 2025 permettra de corriger les erreurs de casting. Et ces derniers jours, plusieurs comptes spécialisés sur l'Olympique de Marseille ont évoqué un possible investissement de 80 millions d'euros validé par Frank McCourt pour aider Pablo Longoria et Mehdi Benatia à renforcer le vestiaire de De Zerbi. Une somme pour le moins énorme à l'échelle de l'OM, mais qui n'étonne pas un spécialiste.

L'OM va encore se renforcer au prochain mercato

Sur sa chaîne Twitch, Thibaud Vézirian s'étonne non pas du montant de l'enveloppe pour le mercato, mais de la manière dont cela fuite sur les réseaux sociaux. Car pour le reste, le journaliste d'Entrevue n'est pas du tout surpris que McCourt puisse ainsi lâcher 80 millions d'euros pour renforcer l'OM. « J’ai vu les informations de certains médias, influenceurs, proche de la direction de l’OM sur le fait qu’il y aurait un budget de 80 millions d’euros à dépenser au mercato d’hiver. Alors, je le dis et je le répète, quand on annonce un budget mercato un mois et demi avant l’ouverture du marché des transferts, déjà, il faut faire très attention.

Ensuite, que des médias communautaires révèlent ce budget, c’est très contre-productif, car cela donne des infos aux agents et cela fait monter les prix. Enfin, d'ici à l'ouverture du mercato, tu peux avoir des blessures, des suspensions, cela change ton mercato. Dire que tu as 80ME à dépenser, c’est délirant. Cela montre surtout que l’OM a des ressources, à de l’argent. On sait pourquoi. Je ne suis évidemment pas surpris, mais ça ne sert à rien de donner des chiffres aussi précis », fait remarquer celui qui est toujours convaincu que l'Arabie Saoudite a déjà mis de l'argent dans les caisses de l'Olympique de Marseille.