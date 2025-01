Vente OM ‍: Pogba et Rashford, c'est le feu d'artifice de l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille est toujours sur des gros coups pour se renforcer. De quoi faire tiquer Thibaud Vézirian, pour qui Frank McCourt ne peut pas être derrière toutes ces dépenses somptueuses.

Comme c’est désormais régulièrement le cas, l’Olympique de Marseille continue de surprendre au mercato avec des jolis coups réalisés par Pablo Longoria. Si le président de l’OM surprend, ce n’est pas uniquement en dénichant des profils inattendus ou en faisant venir des joueurs qui ont à priori un calibre supérieur à la Ligue 1 comme Adrien Rabiot ou Mason Greenwood. L’OM bluffe tout le monde par sa capacité financière qui semble parfois à extension illimitée, alors que les pertes se multiplient et que le club provençal ne peut même pas compter sur une participation en Coupe d’Europe pour équilibrer ses finances. Les pertes à la fin de la saison seront donc copieuses, mais le budget a été validé par la DNCG, et Frank McCourt a donné le feu vert pour combler le futur déficit comme chaque saison.

Des salaires énormes, ce n'est pas réaliste pour l'OM

Rien n’empêche donc de rêver, surtout que l’OM a déjà frappé fort cet hiver en faisant venir Luiz Felipe, expérimenté défenseur qui a mis fin à son aventure en Arabie saoudite pour signer à Marseille. Et le nom de Paul Pogba traine aussi dans les coulisses pour ce printemps. Dès lors, pourquoi ne pas rêver de Marcus Rashford pour booster l’attaque phocéenne, alors qu’Elye Wahi ne donne pas satisfaction ? Trop c’est trop et Thibaud Vézirian, dans son live sur Twitch, dit stop et assure qu’il est impossible de faire venir la star de Manchester United avec son salaire XXL.

Sauf bien évidemment si le rachat qu’il annonce depuis quatre ans tout de même a lieu de manière imminente. « Si tu rajoutes Rabiot, Pogba, Rashford, tu es dans un délire où le même club avec le même propriétaire, McCourt, en 2020-2021 ne pouvait plus mettre un centime et là aujourd’hui avec que des internationaux avec des salaires énormes. Rashford, dans un OM qui officialise une cession, c’est une logique. Sans ça, ça deviendrait grotesque. Rashford, sans officialisation, ça n’a aucun sens. Compte tenu de la situation financière de l’OM, des annonces de la direction sportive et de la présidence en décembre dernier, ce n’est pas réaliste. L’OM devait réduire de 30 % sa masse salariale depuis maintenant à partir de mai 2024. Maintenant, sportivement, ça a du sens », a tout de même bien voulu reconnaitre le journaliste d’Entrevue, pour qui l’équipe aurait fière allure. Mais au niveau financier, à moins de pouvoir compter sur les fonds de l’Arabie Saoudite comme annoncé depuis des années, même Frank McCourt commencerait à tiquer s’il voyait Paul Pogba et Marcus Rashford signer à l’OM dans les prochaines semaines.