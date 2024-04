L’OM connait le prix à payer pour garder Pape Gueye

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM aimerait conserver Pape Gueye, en fin de contrat en juin prochain, mais les deux premières offres marseillaises ont été refusées par l’international sénégalais, lequel est également courtisé par Monaco.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille tente de trouver un terrain d'entente avec Pape Gueye pour la prolongation du contrat de l’international sénégalais. A seulement 25 ans, l’ancien capitaine du Havre représente une belle valeur marchande et sportive au sein de l’effectif marseillais et son départ pour zéro euro en tant que joueur libre serait assurément une grosse perte pour Pablo Longoria. Le potentiel du joueur ne fait aucun doute car même s’il ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable à l’OM, il a eu quelques circonstances défavorables entre ses problèmes juridiques, sa suspension et les nombreux changements d’entraîneur.

Courant 2023, une première offre de l’OM a été refusée par le clan Gueye, qui a laissé Pablo Longoria sans réponse après une seconde offre soumise au début de l’année civile 2024. A en croire L’Equipe, le champion d’Afrique sénégalais est actuellement l’un des joueurs les moins bien payés de l’effectif avec 100.000 euros bruts par mois. Le quotidien national dévoile que pour prolonger, Pape Gueye réclame un salaire proche de celui perçu par Valentin Rongier, à savoir trois fois plus. Mais si l’OM lui a offert un contrat de quatre ans, il ne s’est pas aligné sur les exigences de son joueur pour l’instant.

Monaco sur les rangs pour accueillir Pape Gueye

Une aubaine pour les autres clubs intéressés dont fait partie l’AS Monaco. En effet, L’Equipe dévoile dans son édition du jour que l’ASM tente de profiter de la situation pour récupérer gratuitement Pape Gueye lors du mercato estival. Mais comme Marseille, le club de la Principauté s’est fait recaler une première fois par le joueur, la proposition monégasque n’ayant pas atteint la somme réclamée par le milieu de terrain de Marseille. Du côté des dirigeants de l’OM, on pense que l’ancien Havrais a déjà un accord avec son prochain club depuis plusieurs mois. Mais tant que rien ne sera officiel, Pablo Longoria et Mehdi Benatia tenteront de prolonger Pape Gueye, d’autant que celui-ci est attaché à Marseille. Il veut simplement être considéré à sa juste valeur, ce qui n’est actuellement pas le cas selon lui.