Vente OM ‍: On est le 12 juin, le jour de gloire est arrivé

Par Claude Dautel

Il l'a juré, ce lundi 12 juin restera dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, car c'est ce lundi que tout doit changer pour le club phocéen. Du côté des supporters, ils sont peu à croire au miracle d'une vente imminente de l'OM.

Tandis que Pablo Longoria ne paraît plus très loin dans le recrutement d’un entraîneur pour l’Olympique de Marseille, les rumeurs sur la cession du club ont repris. Profitant du vide sportif, les insiders multiplient les rumeurs, et cette année, ils ont évidemment l’avantage d’avoir vu quelques « personnalités » marseillaises évoquer la venue de puissants investisseurs. Rolland Courbis, Bengous et même le célèbre Mohamed Henni se sont lancés. Ce dernier n’y est pas allé de main morte en annonçant même que ce lundi 12 juin allait être un tournant dans la longue histoire de l’OM.

« Retenez bien cette date, le 12 juin. Même les dirigeants de l’OM, ils vont se dire mais comment il a eu cette information. Le 12 juin, ils vont se mettre à table. Il y a beaucoup en jeu, énormément, ce n’est pas comme d’habitude, c’est très concret et sérieux. On y est presque. Il y a une vraie étude de marché qui a été faite, ils ont bien vu qu’il y avait beaucoup de supporters, ils ont tout calculé au marketing. Il y a un vrai projet, ils ont compris avec l’OM qu’ils pouvaient gagner gros. Ils ne font pas ça par plaisir, c’est du business », a lancé celui qui a plus d’un million et demi de followers sur Instagram.

Un scoop en bois sur la vente de l'OM ?

C’est donc peu dire que Mohamed Henni est attendu au tournant dans les prochaines heures sur cette possible venue à l'Olympique de Marseille de puissants investisseurs. D'ores et déjà, Thibaud Vézirian s'est étonné de cette communication d'une date aussi proche pour une quelconque annonce. « Comment Mohammed Henni peut dire que tout va basculer cet été alors qu’il dit aussi qu’il n’y a rien de concret ? Ce bazar participe au fait que la situation est pesante, c’est incontrôlable », fait remarquer celui qui depuis plusieurs années affirme que la vente de l'OM à des investisseurs saoudiens est imminente. Les supporters marseillais, dont une bonne partie ne croit désormais plus du tout à une cession rapide du club, peuvent passer une journée tranquille, rien ne confirme pour l'instant que le séisme tant attendu est pour ce lundi 12 juin.