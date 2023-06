Vente OM ‍: Le 12 juin, la terre va trembler

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les rumeurs sur la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite se font toujours plus insistantes. Tout pourrait se décanter la semaine prochaine selon Mohamed Henni, influenceur bien placé à Marseille et dans le football.

Une semaine après avoir annoncé avant tout le monde que Karim Benzema quittait le Real Madrid pour l’Arabie Saoudite, ce qui est désormais officiel, Mohamed Henni a décidé de mettre le feu au football français. L’influenceur, proche de certains footballeurs connus et grand amoureux de l’Olympique de Marseille, a annoncé sur les réseaux sociaux une grande nouvelle pour très bientôt. Les rumeurs se multiplient concernant la possible arrivée d’investisseurs d’Arabie Saoudite à Marseille, afin de racheter le club des mains de Frank McCourt.

Cette fois-ci, c'est du sérieux pour le rachat de l'OM

Des rumeurs infondées selon les grands médias, qui affirment que l’intérêt est peut-être là pour concurrencer le PSG du Qatar du côté de l’Arabie Saoudite, mais qu’il n’y a pour le moment aucun mouvement laissant penser à un possible rapprochement. En revanche, dans les coulisses, cela remue beaucoup et cet été semble le moment idéal pour permettre au Royaume de s’offrir l’OM. En effet, le club s’est installé sur le podium en France, il possède des actifs intéressants et un propriétaire qui ne sera pas opposé à une vente en cas de grosse offre, étant donné les centaines de millions d’euros perdus depuis qu’il a pris les commandes.

J’ai vraiment peur pour la saison prochaine on va jouer le maintient je sens , Adieu Tudors et prend Balerdi et Kabore avec toi dans l’avion ✈️👋 — HENNI MOHAMED OFFICIEL (@henni_mo) June 3, 2023

Annoncée depuis plus de deux ans, cette vente serait en fait toute proche, affirme Mohamed Henni. « Retenez bien cette date, le 12 juin. Même les dirigeants de l’OM, ils vont se dire mais comment il a eu cette information. Le 12 juin, ils vont se mettre à table. Il y a beaucoup en jeu, énormément, ce n’est pas comme d’habitude, c’est très concret et sérieux. On y est presque. Il y a une vraie étude de marché qui a été faite, ils ont bien vu qu’il y avait beaucoup de supporters, ils ont tout calculé au marketing. Il y a un vrai projet, ils ont compris avec l’OM qu’ils pouvaient gagner gros. Ils ne font pas ça par plaisir, c’est du business », a livré l’influenceur rendu célèbre par sa faculté à casser des télévisions quand son équipe perdait.

Un message associé avec un « tic tac » qui en dit long sur son impatience à voir la possible vente de l’OM s’accélérer. Toutefois, chez ses suiveurs, cette nouvelle annonce n’a pas forcément déclencher l’hystérie, les supporters olympiens étant lassés par ces révélations qui ne débouchent jamais sur quelque chose de concret. Et le plaidoyer de Mohamed Henni pour faire comprendre que « cette fois ci, c’est du sérieux », n’a pas vraiment eu l’effet escompté. Selon certaines indiscrétions, ce ne sera en tout cas pas la vente de l’OM qui sera annoncée le 12 juin, mais une réunion de taille aura lieu pour présenter le projet du rachat et enclencher ensuite la procédure pour faire changer de mains le club provençal.