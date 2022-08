OM : Milik, un prêt payant, mais finalement sans retour !

Dans : OM.

Par Marc Verti

Plus que jamais proche de la Juventus de Turin, Milik est en passe de faire son retour en Italie après un passage à Naples entre 2016 et 2020. Alors qu'un prêt était évoqué, la forme du prêt l'emmène définitivement loin de l'OM.

Arkadiusz Milik est en route pour Turin. Le buteur de l'OM souhaite quitter la Côte d'Azur et a l'opportunité de rejoindre un cador européen. Si son départ est inéluctable, quelques détails doivent encore être réglés. Notamment les modalités de son départ. Un prêt est évoqué avec un salaire de 3,5 millions d'euros par an. Si Milik devait initialement revenir après son prêt payant de 2 millions d'euros à la fin de la saison 2022/2023, La Stampa explique qu'une option d'achat quasiment obligatoire à 8 millions d'euros va être fixée dans le contrat du joueur de 28 ans. Selon le journal italien, Milik va donc définitivement quitter l'OM avant la fin du mercato après deux saisons passées à Marseille, en raison d'une clause pour lever son transfert définitif qui sera facile à remplir. Celui qui a inscrit 30 buts en 55 rencontres laissera un goût d'inachevé aux supporters qui étaient témoins de son talent.

Allegri a convaincu Milik

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

Le quotidien italien affirme également que c'est Massimiliano Allegri en personne qui a appelé le joueur pour le convaincre de rejoindre la Juventus en lui expliquant précisément quel sera son utilité au sein des Bianconeri. Reste à savoir s'il aura un rôle de doublure de Dusan Vlahovic ou si le technicien italien souhaite évoluer dans un système avec deux attaquants. Son départ devrait être officialisé ce jeudi 25 août. La Juventus, cotée en Bourse, donnera des détails financiers et Milik a déjà fait ses adieux à ses futurs ex-coéquipiers au centre de la Commanderie. Avec Ünder, Alexis Sanchez, Payet, Luis Suarez ou encore Cédric Bakambu, l'OM reste très bien armé sur le plan offensif et garde les mêmes ambitions avec un podium en Ligue 1 et de bonnes performances en Ligue des Champions.