Vente OM ‍: McCourt trop gourmand, l’Arabie Saoudite en rigole

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite a dépensé plus que jamais en 2023. Des chiffres vertigineux qui démontrent que ce n'est pas Frank McCourt et le tarif affiché pour la vente qui vont perturber l'éventuelle vente du club.

Voilà désormais plus de trois ans que l’Arabie Saoudite est annoncée comme proche d’un investissement massif à Marseille pour y racheter l’OM. Cela ne s’est jamais concrétisé, même si des informations en ce sens réapparaissent régulièrement dans les médias en France, en Angleterre ou même en Arabie saoudite. Parmi les raisons évoquées pour expliquer la lenteur de ce processus, il y a notamment le fait que le Royaume a d’autres préoccupations, comme l’obtention de l’organisation de la Coupe du monde 2034. Egalement, il a été expliqué que la gourmandise de Frank McCourt freinait les investisseurs saoudiens, qui ne veulent pas passer pour des pigeons et surpayer le club auprès de l’Américain.

L'OM, un investissement mineur pour l'Arabie Saoudite

Une théorie à oublier et une étude parue en ce début d’année 2024 tient à rappeler à quel point l’Arabie Saoudite fait absolument ce qu’elle veut sur le plan de l’investissement mondial, à une échelle où la vente de l’OM parait tout simplement minuscule. En effet, le classement des dépenses des fonds d’investissements gouvernementaux pour l’année 2023 a été publié cette semaine par la plateforme de datas « Global SWF », qui étudie les données sur des centaines de fonds d’investissements parmi les plus puissants au monde. Et pour la première fois, Singapour a été dépassé par le PIF, le fonds d’investissement d’Arabie Saoudite, qui a dépensé 28 milliards d’euros en 2023, soit 25 % des montants investis dans le monde par les fonds d’investissement. Une somme copieuse et en nette augmentation de 33 % par rapport à 2022.

Vente OM : L’Arabie Saoudite avec Zidane, c'est la voie royale ! https://t.co/KvZn96yDJa — Foot01.com (@Foot01_com) January 3, 2024

Et dans ces dépenses, le sport reste encore relativement secondaire, malgré les efforts spectaculaires dans le football, le golf, la boxe ou les sports d’hiver. L’Arabie Saoudite mise surtout beaucoup sur la technologie, le gaming, l’électronique et forcément le sport pour continuer de se développer, et devenir le plus grand fonds d’investissement au monde à partir de 2030. A l’heure actuelle, le PIF possède 750 milliards d’euros d’actifs dans le monde, et à cette échelle, le rachat de l’OM, même au prix de 500 millions d’euros demandé par Frank McCourt, est à peine une goutte d’eau. Sur l’année 2023, le rachat de l’OM aurait représenté 1,5 % des investissements du PIF. Une preuve pour beaucoup que si l’Arabie Saoudite n’a pas encore pris les commandes de l’OM, ce n’est vraiment pas la gourmandise du propriétaire américain qui en est la raison.