Vente OM : McCourt rate un rendez-vous, stupeur à Marseille !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A l'heure où l'Olympique de Marseille peut s'assurer une place pour la prochaine Ligue des champions, Frank McCourt est lui toujours au cœur des rumeurs sur la vente de l'OM. Et son attitude interpelle.

Sportivement l’OM va plutôt bien, la défaite de Rennes mercredi soir ayant fait baisser légèrement la pression avant le choc contre le club breton ce samedi soir au Roazhon Park. Mais, les rumeurs sur une vente possible du club phocéen par Frank McCourt reviennent de manière encore plus intensive ces derniers jours, même si pour l’instant aucun candidat au rachat n’est sorti du bois. Si la théorie de Thibaud Vézirian sur une vente déjà actée de l’Olympique de Marseille semble difficilement plausible en l’état actuel, Frank McCourt a lui-même alimenté ces bruits incessants cette semaine. Même s’il n’est pas présent en permanence dans la capitale provençale, puisqu’il ne vient voir jouer son équipe que très rarement, il sera bien là pour la fin de saison, samedi prochain, contre Strasbourg dans un Vélodrome déjà archi-comble. L’engouement des McCourt pour l’OM et le football semble déjà retombé et cela s’est confirmé mardi dernier.

McCourt n'est pas là pour l'OM Fondation, les rumeurs sur la vente s'intensifient

Dans le quotidien sportif, on apprend ainsi que tandis que les fils du millionnaire américain tournent désormais le dos à Marseille et à la Ligue 1, et que Frank McCourt lui-même n’est pas vraiment décidé à prendre des attaches sur le plan local, ce qu’il laissait à Jacques-Henri Eyraud, dont il était réellement plus proche que de Pablo Longoria. Mais mardi dernier, se déroulait la soirée de gala de l’Olympique de Marseille au Vélodrome en présence de légendes du club phocéen et organisé par OM Fondation. Et à la surprise générale, Frank McCourt n’est pas venu à cette soirée destinée à recueillir des fonds pour des œuvres caritatives, ce qui a forcément été remarqué par tout le monde. De quoi mettre de l’huile sur le feu concernant un possible départ imminent de l’actuel propriétaire. Et Mathieu Grégoire le reconnaît, lui n’a jamais alimenté les rumeurs sur une possible vente de l’OM : « Personne ne connaît vraiment la suite du plan McCourt et son futur timing d’investissements. »