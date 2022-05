Vente OM : C’est signé, McCourt fait péter le champagne !

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Alors que le propriétaire Frank McCourt a toujours démenti, le journaliste Thibaud Vézirian continue d’affirmer que l’Américain souhaite vendre l’Olympique de Marseille. Le spécialiste se montre catégorique et croit savoir que la vente du club phocéen serait déjà actée.

Non, le feuilleton n’est pas terminé. Le projet de rachat un temps représenté par Mourad Boudjellal a définitivement pris l’eau. Il n’empêche que des rumeurs persistent concernant une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille. Les informations viennent encore et toujours de Thibaud Vézirian, dont les sources le mènent à la même conclusion depuis des mois. Pour le journaliste, le propriétaire Frank McCourt, malgré ses démentis officiels, a bien l’intention de vendre le club phocéen à des investisseurs saoudiens.

La vente actée selon Vézirian

Personne ne confirme cette hypothèse qui suscite agacement et moqueries sur les réseaux sociaux. Et pourtant, Thibaud Vézirian persiste et assure désormais que Frank McCourt a acté la vente de l’Olympique de Marseille. « La vente, c’est fait, c’est fait, faites la fête, a annoncé l'informateur pendant un live sur Twitch. No stress, c’est acté et actif. Et plus personne ne tient ça pour secret désormais. Tranquille. La fête arrive. Ça fait deux ans que j’en parle. Homme d’affaires, hommes d’État, agents, joueurs, dans les ministères… J’ai des centaines de sources. »

Habituellement, Frank McCourt vient toujours au mois de mai faire son démenti clair, net et sans bavure concernant la vente de l'Olympique de Marseille.



L'américain est présent sur le territoire français depuis un moment, et aucun mot de sa part.



Enfin la #VenteOM les amis ? — Cous (@camposfc_) May 11, 2022

« Toutes les langues se délient, a-t-il ajouté. Tout se vérifie, la restructuration en interne, le recrutement… Évitez d’être dans la désinformation. » Catégorique sur le sujet, Thibaud Vézirian pourrait livrer le scoop de l’année, ou définitivement enterrer sa crédibilité. On serait tenté de prédire la deuxième hypothèse dans la mesure où l'actuelle direction marseillaise ne donne pas l'impression de préparer sa sortie. Au contraire, Frank McCourt pourrait bien réinvestir de l’argent sur le marché des transferts si l’Olympique de Marseille conservait sa deuxième place de Ligue 1, directement qualificative pour la Ligue des Champions.