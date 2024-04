Vente OM ‍: McCourt milliardaire en carton, l'Arabie Saoudite le sait

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt a beau être officiellement milliardaire, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille n'offrira pas le club phocéen au premier acheteur venu s'il décide de le vendre.

Le magazine économique américain Forbes a révélé cette semaine que Frank McCourt intégrait la liste des personnes les plus riches du monde avec une fortune estimée à près de 1,4 milliard de dollars. Une nouvelle qui a eu un sacré retentissement du côté de Marseille où nombreux étaient ceux qui pensaient que l'homme d'affaires originaire de Boston était loin d'avoir une telle fortune à sa disposition. Cependant, l'argent va à l'argent, et si on aurait pu croire que McCourt serait moins gourmand pour vendre l'Olympique de Marseille, ce n'est pas du tout le cas. Car même s'il a acheté l'OM pour 50 millions d'euros à Margarita Louis-Dreyfus, l'ancien propriétaire des célèbres Dodgers ne bradera pas son club de Ligue 1 aux fameux investisseurs saoudiens ou aux autres. Car le Bostonien a dépensé des centaines de millions d'euros dans son équipe et il veut un retour sur investissement.

1,4 milliard de dollars, McCourt n'a pas tout dans sa poche

S'il ne conteste pas la fortune de Frank McCourt, Thibaud Vézirian tient à faire remarquer que le chiffre affiché par Forbes est à relativiser. « Ce montant, ce n’est pas dans la poche de McCourt, c’est la valorisation de ses actifs, de ses entreprises, de ce qu’ils ont en valeur. Ça n’a rien à voir. Mais effectivement il est de retour dans la liste des milliardaires et c’est probablement dû à l’évolution de la bulle blockchain et la valorisation de son actif principal qui est le Liberty Project (…) McCourt a acheté l’OM 70 ou 50 millions d’euros, il faut que je remette le nez dans mon livre, et il espère en sortir 400-450 millions d’euros, on verra à la fin au niveau de la communication ce qui sera annoncé et ce qui sera la réalité. Mais avec tout ce qu’il a perdu à l'Olympique de Marseille, c'est très compliqué de juger », a concédé celui qui a encore une fois répété que la vente de l'OM allait être officialisée, restant flou sur la date de cette annonce tant attendue depuis 2021. Et Thibaud Vézirian de préciser que peut-être l'annonce sur les droits TV de la Ligue 1 pourrait attendre l'officialisation du rachat du club phocéen, ou pas.