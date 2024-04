Vente OM ‍: McCourt devient milliardaire, l'énorme surprise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Il y a un dicton qui dit qu'un milliardaire n'a qu'un moyen de devenir millionnaire c'est de s'acheter un club de football. Pour Frank McCourt c'est l'inverse.

Certains affirment que l'homme d'affaires américain, qui a racheté l'Olympique de Marseille pour 50 millions d'euros en 2016, se ruinerait chaque saison en injectant au total des centaines de millions d'euros dans le club phocéen sans aucun retour. Mais selon le magazine économique américain Forbes, qui n'est pas connu pour être un média de pacotille, Frank McCourt vient d'apparaître pour la première fois dans le classement des milliardaires et des hommes les plus riches du monde. Alors bien évidemment, le Bostonien est loin du numéro mondial, le Français Bernard Arnault, qui possède 233 milliards de dollars, ou bien de François Pinault, propriétaire du Stade Rennais, qui est à la tête d'une fortune de 31 milliards de dollars. Mais Frank McCourt entre à la 2152e place avec 1,4 milliard de dollars. Et Forbes de préciser que c'est la première fois que le boss de l'OM intègre ce prestigieux classement mondial.

McCourt n'a pas besoin de vendre l'OM

De quoi forcément relativiser son intérêt à vendre l'Olympique de Marseille de toute urgence, puisque la fortune de McCourt a gonflé depuis qu'il a repris l'OM, quoi qu'on en dise. Forbes présente le Bostonien comme un investisseur et un entrepreneur dont la famille a fondé une entreprise de construction il y a cinq générations. Aux Etats-Unis, le propriétaire de l'Olympique de Marseille est surtout connu pour avoir été aux commandes des Dodgers, célèbre équipe de MLB, formation qu'il a été obligé de vendre suite à différents problèmes financiers. En intégrant le classement mondial des milliardaires, l'homme d'affaires de 70 ans fait taire ceux qui lui reprochent d'être un piètre gestionnaire.

Vente OM : L'Arabie Saoudite est là, ce n'est pas une rumeur https://t.co/O8srXIKJMO — Foot01.com (@Foot01_com) April 3, 2024

Même s'ils sont nombreux à dire qu'à la première belle offre, Frank McCourt mettra en vente l'Olympique de Marseille, Daniel Riolo l'a encore confié la semaine passée sur Le Phocéen, le businessman n'attend pas après cet argent pour bien vivre. L'ère des Saoudiens risque bien d'être reportée, car on voit mal comment ces derniers n'auraient pas les moyens financiers d'avoir déjà fait l'offre qu'il fallait à McCourt pour s'offrir l'OM. Et si rien ne s'est passé c'est probablement que le Fonds Public d'investissement d'Arabie Saoudite n'a rien proposé du tout à l'Américain.