Vente OM : McCourt jusqu'en 2025 à Marseille ?

A l’heure où les réseaux sociaux s’enflamment autour d’une hypothétique vente de l’OM, le patron du club phocéen se nomme toujours Frank McCourt.

Au contraire de Jacques-Henri Eyraud, le natif de Boston n’est pas ciblé avec une grande virulence par les supporters de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, les fans de l’OM ont conscience que Frank McCourt a investi beaucoup d’argent depuis son arrivée en Provence au mois d’octobre 2016. Si la vente du club est ardemment souhaitée, c’est avant tout pour faire disparaître Jacques-Henri Eyraud du paysage, mais également pour (enfin) avoir une chance de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Il faudra cependant s’armer de patience car en marge de la présentation d’Olivier Ntcham à la presse, Pablo Longoria a évoqué un plan sur les quatre années à venir pour Frank McCourt à Marseille.

« Toutes les conversations avec Frank dernièrement ont toujours été pour le futur du club, avec ambition et projetées dans l'avenir. On a beaucoup parlé d'un plan de 4 ans. Il y a la question de l'investissement. On ne peut pas toujours demander à un propriétaire de faire des chèques, nous comme managers on a l'obligation de faire des bons projets pour avoir de la stabilité financière. Je ne crois pas en un football où le propriétaire est seulement la personne qui fait des chèques » a lancé le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, globalement apprécié par les supporters, mais qui a climatisé tout le monde en faisant savoir que Frank McCourt était prêt à s’investir encore de longues années à Marseille. Tout l’enjeu est maintenant de savoir s’il s’agit d’un simple discours de façade, ou si l’intention de l’Américain est bel et bien de continuer à investir du temps et de l’argent à l’OM. A priori, les prochains jours seront décisifs si l'on en croit les adeptes de la théorie d'une vente à l'Arabie Saoudite, sauf si tout cela n'était qu'un vaste enfumage.