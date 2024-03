Gattuso lui manque, un joueur de l'OM ne l'oubliera pas

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Revenu de son prêt à Botafogo en janvier, Luis Henrique tire son épingle du jeu ces dernières semaines avec Gasset. Il a notamment inscrit son premier but en Ligue 1 à Clermont. Néanmoins, c'est bel et bien Gattuso qui l'a relancé mentalement à Marseille.

Décevant et parfois moqué à l'OM, Luis Henrique retrouve des couleurs ces dernières semaines en même temps que l'équipe phocéenne. Prêté à Botafogo pendant la première partie de saison, l'attaquant brésilien a fait un retour intéressant à Marseille en janvier. Il a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues dont 3 comme titulaire. Il a fait des entrées encourageantes, y compris en Ligue Europa. Il s'est même offert le luxe d'ouvrir son compteur but en Ligue 1 avec une réalisation en fin de match à Clermont. Jean-Louis Gasset a su bien l'intégrer à son projet naissant sur la Canebière.

Amour et confiance, Gattuso a rassuré Luis Henrique

Si Luis Henrique doit une partie de sa confiance actuelle à l'entraîneur français, il n'a pas oublié son prédécesseur Gennaro Gattuso. Alors que Luis Henrique doutait de son avenir à Marseille et pensait partir en 2024, l'Italien a changé la donne en une discussion. Luis Henrique a relaté ce moment très fort dans leur relation entraîneur-joueur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joaquin Correa (@tucucorrea)

« J’ai été très heureux à ses côtés et il m’a vraiment donné envie de rester à Marseille. Quand je suis revenu à l’OM, il m’a serré dans ses bras et m’a dit : « J’ai besoin de toi, je veux que tu sois là et je te donnerai ta chance ». C’est toujours incroyable quand tu as la confiance du coach », a t-il révélé dans le journal La Marseillaise. De quoi détruire un peu la réputation d'homme dur qui colle à la peau de Gennaro Gattuso, que ce soit comme joueur puis comme coach.