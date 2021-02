OM : Fin des rumeurs, McCourt discute de la vente du club

Dans : OM.

Depuis quelques jours, les rumeurs fusent autour d’une potentielle vente de l’Olympique de Marseille à Al-Walid ben Talal.

Des journalistes de La Chaîne L’Equipe ou encore de Canal + ont publiquement confirmé les rumeurs d’une vente de la part de Frank McCourt, bien que le natif de Boston démente les rumeurs en bloc. De toute évidence, il se trame quelque chose de gros à l’Olympique de Marseille. C’est tout du moins l’avis exprimé par Michel Aliaga dans un live sur le compte Twitter ForzaOlympiqueTV. Pour le journaliste de France 3, un rendez-vous a notamment eu lieu entre Frank McCourt et plusieurs hommes d’affaires saoudiens afin de faire avancer le dossier. L’insider de la troisième chaîne de France refuse en revanche de trop s’avancer en qualifiant d’acquise la vente de l’OM.

« Je n’ai pas relayé les informations sur la vente. J’ai l’info, je passé quelques coups de téléphone mais il faudrait avoir des journées pleines et je ne les ai pas car je travaille beaucoup quotidiennement sur France 3. L’info c’est que c’est sûr que ça existe, il faut arrêter de dire que ce sont des rumeurs. Il y a eu une rencontre entre McCourt et des Saoudiens. McCourt veut vendre et ça c’est fondamental. Pour racheter un club comme ça, ce sont des opérations extrêmement complexes, extrêmement longues. Est-ce que l’offre comblera McCourt et est-ce que c’est vraiment sérieux ? Ce qui est sûr c’est que McCourt veut vendre et il ne veut pas qu’on lui dise qu’il s’est débarrassé du bébé. Et là-dessus, la mairie dit qu’ils veulent vendre le stade. On n’est pas à la fin mais ça peut s’accélérer. (…) L’état français a aussi son mot à dire, comme le Qatar avec Sarkozy » estime le journaliste, intimement convaincu que des négociations avancent au plus haut sommet de la pyramide olympienne…