L'OM va toucher le jackpot, merci Aubameyang

Par Hadrien Rivayrand

Jeudi soir prochain en Europa League au Stade Vélodrome, l'OM aura l'opportunité de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Déjà, les finances du club phocéen vont pouvoir souffler après avoir atteint les quarts.

L'OM s'est incliné 2 buts à 1 à Benfica en quart de finale aller de la Ligue Europa il y a quelques jours. Rien n'est donc fait avant le retour, surtout au Stade Vélodrome. Si cette fin de saison est globalement décevante à Marseille sur la scène nationale, tout peut donc être encore sauvé en Europe. Déjà, les finances de l'OM pourront souffler un peu avec ce parcours en Europa League quoi qu'il arrive. Et ce n'était pas gagné après une élimination précoce en Ligue des champions. En se qualifiant pour les quarts de finale de la C3 cette saison, l'Olympique de Marseille est déjà certain de récupérer autant que s’il avait participé à la phase de poules de la Ligue des Champions, à savoir 15,5 millions d'euros. Merci Pierre-Emerick Aubameyang et sa pluie de buts en Ligue Europa.

L'OM, les millions peuvent encore pleuvoir

📸 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐥𝐢𝐚 ou la communion entre nos Olympiens et les + de 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ minots venus les encourager lors de l’entraînement du jour à l’@orangevelodrome 💯💙 pic.twitter.com/XkEQ17jyPo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 14, 2024

Selon Sportune, en cas de qualification face au Benfica jeudi soir pour le dernier carré de la Ligue Europa, ce sont 2,8 millions d’euros de plus qui tomberont dans les caisses du club phocéen. Et cela pourrait être encore plus si l'OM allait plus loin. Le média parle de « 4,6 millions l’accession à la finale et encore 4 millions d’euros au vainqueur du tournoi ». De quoi donner une motivation supplémentaire aux hommes de Jean-Louis Gasset ? C'est ce qu'espèrent les fans et observateurs phocéens. Rien ne sera en revanche facile, alors que l'OM reste sur une série inquiétante de 5 défaites de suite toutes compétitions confondues. Les Phocéens seront amputés de certains joueurs importants mais pourront bien compter sur leur homme fort et particulièrement à l'aise en Ligue Europa : Pierre-Emerick Aubameyang.