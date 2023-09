Vente OM ‍: McCourt et l'Arabie Saoudite vont mettre le feu

Dans : OM.

Alors que la saison vient de débuter, les rumeurs d’une vente de l’Olympique de Marseille continuent de circuler. On apprend que les Saoudiens seraient de plus en plus proches d’un accord avec le propriétaire Frank McCourt, avec l'ambition de construire une grande équipe.

Après plusieurs démentis ces dernières années, Frank McCourt reste silencieux sur le sujet. Les rumeurs d’une possible vente de l’Olympique de Marseille continuent pourtant de circuler. Le mois dernier, le journaliste grec George Tsanakas évoquait des discussions en cours avec l’Arabie Saoudite, et la volonté de l’Américain de conserver 20 à 30% des parts du club phocéen. Quelques semaines plus tard, le spécialiste, qui maintient ses informations, insiste sur les grandes ambitions de l’éventuel repreneur.

Frank McCourt requirements are still very high, but Saudi Arabia fund are pushing hard. Talks ongoing, we are in a crucial month and things will happen. https://t.co/qeT89SjSN0 — George Tsanakas (@giorgostsanakas) September 5, 2023

« Les exigences de Frank McCourt sont toujours très élevées, mais le fonds saoudien pousse fort, a-t-il confié sur le réseau social X. Les discussions continuent, on est dans un mois crucial et des choses vont arriver. Le fonds saoudien veut finaliser le deal le plus vite possible pour pouvoir construire une équipe forte dès la saison prochaine. Si l'OM change de propriétaire, il y aura d'énormes changements dans l'équipe et dans l'organisation entière : de la direction au staff technique, en passant par le secteur du scouting et l'équipe. L'Olympique de Marseille serait à nouveau compétitif ! »

Vézirian confirme

De son côté, le journaliste Thibaud Vézirian parle de négociations depuis bien longtemps. « Ce journaliste, avec ses informations, balaie complètement ce qui s’est passé dans le passé, ce qui est un peu dérangeant. Mais comme on en reviendra au même point, je suis ravi de voir que certains vont s’emparer du sujet. J’avais annoncé il y a plus de deux ans, en citant mes sources au Moyen-Orient, qu’un scoop tomberait de la presse étrangère. Et en effet, on voit que c’est souvent le cas sur le sujet. Donc, la réalité, c’est que c’est intéressant. Ça montre que ce sujet doit arriver bientôt à son terme », a confirmé celui qui avait annoncé la vente de l'OM il y a bientôt presque trois ans.