Vente OM ‍: Marseille va exploser de joie, ce spécialiste l’annonce

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'actualité de l'OM tourne au moins autant sur le mercato et le nouvel entraineur, qu'une possible vente du club en cas de proposition XXL effectuée à Frank McCourt. A juste titre selon un connaisseur du dossier.

Même pas besoin d’attendre le mercato estival ou la fin de la saison, le serpent de mer de la vente de l’Olympique de Marseille est éternel sur le vieux port. Il faut dire que, malgré les investissements qui sont loin d’être ridicules de la part de Frank McCourt, le club provençal n’est pas de taille à lutter financièrement contre le pouvoir du PSG. Et cela agace tout de même les supporters, qui estiment que dès le début de la saison, les dés sont pipés dans la course au titre. L’espoir de voir le club être racheté par l’Arabie Saoudite, comme le PSG avec le Qatar, se fait souvent entendre dans les travées du Vélodrome, pour permettre à des stars internationales de rejoindre l’OM. Pablo Longoria fait actuellement de son mieux, et il arrive même à faire quelques gros achats et recruter des stars comme Alexis Sanchez, mais l’idée de viser encore plus haut pour rêver d’un titre européen comme il y a 30 ans est une véritable obsession à Marseille.

Ces dernières semaines, le retour de flamme venu d’Arabie Saoudite est encore plus présent. Des investisseurs seraient même arrivés à Marseille pour discuter d’une telle éventualité, sans le concrétiser par une offre. Une information confirmée par Thibaut Vézirian, qui planche depuis trois ans sur ce dossier, et a, à de multiples reprises, annoncé que la vente allait se faire de manière imminente. Malgré le calme plat en ce qui concerne les officialisations, voire même les offres, le journaliste persiste et signe et assure que les bruits de ces derniers jours ne sont pas des affabulations. Sans promettre que tout va se conclure dans les prochains jours, ou les prochaines semaines, T.V a encore envoyé un message très optimiste aux supporters de l’OM sur une issue favorable, et très excitante en ce qui concerne les futurs moyens financiers de leur club préféré.

L'Arabie Saoudite et l'OM, ça va se faire

« Chacun ses sources, chacun ses certitudes, chacun ses preuves. Pour moi, en travaillant le sujet tous les jours depuis 3 ans, en effet, sur ce dossier, j’estime que ça s’appelle essayer de simplifier l’histoire finale. Comment raconter un dossier économique aussi complexe à des fans de football qui n’ont pas envie de se farcir des explications à rallonge ? En leur expliquant que des négociations ont lieu en ce moment et que tout se joue en 3 semaines. C’est plus simple à faire avaler, c’est plus efficace. Mais c’est prendre les supporters pour des idiots. Le peuple marseillais sera très heureux vue la grosseur du projet, et toute la Ligue 1 en bénéficiera aussi », a ainsi assuré Thibaut Vézirian, pour qui, malgré la longueur et la complexité, il ne fait aucun doute que cela finira par se faire. Néanmoins, le temps passe, et la première annonce de la vente OM pour l’Arabie Saoudite date tout de même de février 2021…