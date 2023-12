Vente OM ‍: Manchester United fait tout exploser

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'annonce par Manchester United de la vente de 25% du club à Sir Jim Ratcliffe, qui va en plus prendre les commandes du club anglais, a provoqué des réactions du côté de Marseille.

A la veille de Noël, les supporters mancuniens ont appris qu’après de longs mois de négociations, la famille Glazzer avait accepté de vendre 25% de Manchester United pour 1,4 milliard d’euros, le deal prévoyant également que la direction exécutive des Red Devils étant confié au milliardaire anglais et patron d’Ineos, Sir Jim Ratcliffe. Une opération gigantesque qui s’est concrétisée en moins d’un an, preuve qu'il ne faut pas des siècles pour finaliser la vente d'un club aussi prestigieux que Manchester United. Alors forcément, du côté de Marseille, cette annonce du club anglais a donné le vertige et provoqué la colère de ceux qui pensent qu'on les mène en bateau en faisant croire que l'OM va être vendu à des Saoudiens depuis plus de trois ans. Et cela a frappé fort.

L'OM toujours pas vendu en trois ans, c'est long

Ça avait pris du plomb dans l'aile et d'un coup c'est officiel ... Alors que pendant ce temps là #VenteOM va bientôt fêter ses 4 ans 😁 https://t.co/okLnA6W9qM — Tony Boy 🦅 (@Anthony_020896) December 24, 2023

Bien évidemment, c'est Thibaud Vézirian qui est dans l'œil du cyclone, même s'il n'est pas le seul à affirmer que l'Olympique de Marseille va être cédé à l'Arabie Saoudite. Car TV répète toujours que la finalisation de la vente de l'OM ne peut pas se régler en un jour, que cela demande des tractations, qu'il y a eu le covid, la guerre en Ukraine...mais l'officialisation de la vente de Manchester United rend tout cela plus délicat à accepter. « Ça avait pris du plomb dans l'aile et d'un coup c'est officiel ... Alors que pendant ce temps-là VenteOM va bientôt fêter ses 4 ans », ironise un dénommé Tony Boy, sur X. Mais certains supporters marseillais sont, eux, nettement plus agressifs. « Sérieux, fermez là avec votre vente OM même Toulouse sera racheté avant nous, on est un club que personne ne veut acheter, dirigé par des supporters qui se croient tout-puissant », s'agace un autre, tandis que forcément Thibaud Vézirian prend des balles perdues dont une signée du compte OM Forever : « La team merguez qui vend du rêve depuis 3 ans sur le célèbre #Vente OM est en PLS. »