Vente OM ‍: Longoria prie pour un débarquement de l’Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les rumeurs d’un rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Selon un spécialiste, une vente du club ferait le bonheur d’un homme : Pablo Longoria.

Chaque jour ou presque, les réseaux sociaux s’enflamment autour de nouvelles rumeurs sur une possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. L’Arabie Saoudite est régulièrement évoquée comme le potentiel acheteur n°1, bien que les rumeurs prennent un temps fou à se confirmer. Un spécialiste est toujours certain que la vente du club phocéen aux Saoudiens est ficelée, il s’agit de Thibaut Vézirian. Pour le streameur, qui a de nouveau évoqué le sujet sur sa chaîne Twitch, tout est bouclé et les supporters de l’OM n’ont plus qu’à attendre patiemment le feu d’artifice… ce qu’ils font déjà depuis plusieurs années.

Pablo Longoria lessivé, il attend la vente de l'OM

Selon lui, un homme est en tout cas impatient que tout cela se concrétise, il s’agit de Pablo Longoria. L’ancien chroniqueur de la Chaîne L’Equipe dévoile que le président de l’Olympique de Marseille est lessivé et qu’il n’attend qu’une chose, pouvoir partir par la grande porte avec une vente du club à un richissime propriétaire, susceptible de faire de Marseille une place forte du football européen. Problème, la vente de l’OM ne dépend pas de Pablo Longoria mais bien de son supérieur hiérarchique, qui n’est autre que Frank McCourt. Et malgré les rumeurs quotidiennes, rien ne dit pour l’instant que le natif de Boston veut se débarrasser de son club, malgré les pertes financières que cela lui coûte à la fin de chaque saison.

Vente OM : Un journaliste confirme pour l'Arabie Saoudite ! https://t.co/Js3EQMpBEx — Foot01.com (@Foot01_com) April 11, 2024

« J’ai déjà tout dit sur la vente de l’OM, il n’y a plus qu’à attendre le feu d’artifice. Tout a été révélé. Longoria ? Il est sur une fin de cycle, il est éprouvé et lessivé. Il attend la fin de l’histoire sereinement pour que tout le monde sorte comme il faut. Au niveau de la valeur du club, l’OM a pris énormément de valeur depuis trois ans. C’est généralement ce qui est demandé dans un cahier des charges avant une vente et c’est ce qui a été réussi par Pablo Longoria. Sur le sportif, il s’est pris les pieds dans le tapis sur la dernière saison, la masse salariale est très élevée. Mais quand vous discutez avec de grands hommes d’affaires, il n’y a aucun doute sur l’issue de l’OM. Reste à savoir la date de la vente » a lancé le spécialiste de la vente de l’Olympique de Marseille sur sa chaine Twitch. Les supporters olympiens vont continuer à observer tout cela de près, en espérant pour la plupart d’entre eux que cela se décante au plus vite avec un éventuel rachat de l’Arabie Saoudite, lequel entrainerait sans aucun doute le départ de Pablo Longoia.