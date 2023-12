Vente OM ‍: Le sponsor principal s'étonne

Dans : OM.

Outre l'Arabie Saoudite, le groupe CMA-CGM, très grosse société basée à Marseille, est souvent annoncée comme intéressée par le rachat de l'OM. Ce n'est pas le cas officiellement mais les démentis sont inutiles.

Un temps annoncé comme un candidat au rachat de l’Olympique de Marseille, la société CMA-CGM a plusieurs fois fait savoir qu’il n’en était pas question malgré son vif intérêt pour le club phocéen. La preuve, la société de transport maritime dont le siège est à Marseille est le sponsor principal du club provençal, mais sans pour le moment aller plus loin. Néanmoins, la société de Rodolphe Saadé, grand fan de l’OM, continue son développement en France, et notamment dans le monde médiatique. Après avoir racheté La Provence, Corse-Matin et La Tribune, c’est au tour de BFM TV et ses dérivés d’être dans le viseur du milliardaire Franco-Libanais.

Le journaliste Clément Garin a annoncé que le rachat de la première chaine d’information en France sera finalisé le 31 décembre 2023, ceci afin d’aider Altice, la société mère de Patrick Drahi, à éponger ses dettes. Une information démentie par la société CMA-CGM et par le directeur de BFM, mais qui a été confirmée aussi par de nombreux journalistes, qui soulignent que tant que l’accord n’a pas été signé, tout doit rester dans le secret des Dieux.

La famille Saadé ne comprend pas

En tout cas, pour les suiveurs de l’OM, ces grandes ambitions du groupe de logistique et de transport maritime ne sont pas anodines. Il faut dire que Rodolphe Saadé est toujours annoncé comme un possible partenaire en cas d’investissement de l’Arabie Saoudite dans le rachat du club phocéen. Le groupe possède une importance vitale dans le Port de Marseille, mais aussi à Singapour ou en Angleterre. De quoi relancer les rumeurs qui finissent par lasser même les responsables de la CMA-CGM.

« Le groupe et le club ont beau démentir, la rumeur ne disparaît pas », a confié à Ouest-France un membre de l’entourage de la famille Saadé, pour qui rien n’empêche les fans de l’OM de rêver d’une reprise du club, si possible avec un groupe local qui possède des moyens colossaux. Cela même si, en effet, les démentis pleuvent tous les mois pour faire savoir que la CMA-CGM est très bien actuellement comme sponsor principal du club, mais rien de plus pour une entreprise à succès, mais qui a longtemps tenu à rester assez discrète dans le paysage marseillais.