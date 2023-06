Vente OM ‍: Le Prince saoudien arrive en France, alerte à Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane arrive en France et a prévu de rencontre Emmanuel Macron ce vendredi. De quoi relancer les bruits d'une possible annonce sur l'Olympique de Marseille.

Mohammed ben Salmane a une grande popularité chez les supporters marseillais, le dirigeant saoudien ayant souvent été cité comme derrière les projets de rachat de l’OM. Et tandis que les rumeurs se sont multipliées ces derniers jours sur une annonce imminente, plusieurs gros influenceurs proches de l’Olympique de Marseille étant sortis du bois sur ce sujet, le prince saoudien est arrivé ce mercredi à Paris. Bien évidemment, Mohammed ben Salmane n’est pas là pour signer le contrat de cession de l’OM avec Frank McCourt, mais pour une visite officielle. En effet, le dirigeant d’Arabie Saoudite va participer à un sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris dans une semaine. Et ce vendredi, il sera l’invité d’Emmanuel Macro à l’Élysée. Le chef de l’État étant un fervent supporter de l’Olympique de Marseille, les réseaux sociaux s’agitent déjà.

Le Prince d'Arabie Saoudite reste plusieurs jours en France

Mohammed ben Salmane fait déjà frissonner ceux qui croient que réellement la vente de l'OM va se concrétiser cet été. « Le Président de la République Emmanuel Macron recevra ce vendredi Son Altesse Royale le prince Héritier Mohammed ben Salmane, moins d'un an après sa visite à Paris. Tic tac tic tac l’OM va changer de dimensions », s'enflamme, sur Twitter, un fan de l'Olympique de Marseille. Cependant, même si le séjour officiel du prince saoudien n'est pas dévoilé pour des raisons de sécurité, aucun passage dans la cité phocéenne ne semble être au programme. En attendant, l'Arabie Saoudite continue ses énormes investissements dans le football, pour l'instant en recrutant des joueurs, même si l'acquisition de clubs est forcément une solution très efficace pour s'installer un peu plus en Europe. Et dans ce cadre, le nom de Ben Salmane a souvent circulé comme le favori pour le rachat éventuel de l'Olympique de Marseille.